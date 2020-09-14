ABD yönetimi, Oracle’ın Tiktok’a ortaklık teklifini inceleyecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın “ulusal güvenliğe tehdit” olduğunu iddia ederek ülkedeki faaliyetlerini yasaklayacağını duyurduğu, daha sonra ülkedeki kolunun satılması için süre verdiği Çinli şirket ByteDance’e ait video uygulaması TikTok, ABD’li teknoloji şirketi Oracle ile ortaklık konusunda anlaştı.

Daha önce Microsoft’un Tiktok uygulamasının ABD operasyonlarını satın alması gündeme gelmişti. Ancak Tiktok ile Oracle’ın anlaşmaya vardığı açıklandı.

Tiktok’tan yapılan açıklamada ABD Hazine Bakanlığı’na hükümetin güvenlik kaygılarını çözeceğine inandıkları bir teklifin sunulduğu kaydedildi. Oracle da sözkonusu teklifin “güvenilir teknoloji sağlayıcısı” olarak bir parçası olduğunu doğruladı.

Tiktok ABD’deki haklarını Oracle'a devredileceğinı ancak yazılımın kaynak kodunu paylaşmayacağını açıkladı. Bytedance, ABD'nin bu öneriye sıcak bakmaması durumunda Tiktok'un ABD operasyonlarının tamamen durdurulabileceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin de bugün katıldığı bir televizyon programında haftasonu ABD hükümetinin Oracle’ın Tiktok’un “güvenilir teknoloji ortağı” olma konusundaki teklifini aldığını duyurdu. Mnuchin teklifin ABD Yabancı Yatırım Komitesi ve Beyaz Saray tarafından bu hafta inceleceğini söyledi. Mnuchin’e göre Tiktok ayrıca 20 bin kişinin istihdam edileceği küresel bir merkez inşa etmeyi de taahhüt etti. ABD Hazine Bakanı anlaşmanın son haline getirilmesi için 20 Eylül’e dek süre olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyurmuştu. Trump daha sonra yaptığı bir açıklamada da 15 Eylül’e kadar verilen sürenin uzatılmayacağını belirterek "Ya Tiktok'u güvenlik sebepleriyle bu ülkede kapatacağız, ya da bu uygulama başka ABD'li bir şirkete satılacak" demişti.