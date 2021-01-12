ABD yine Küba'yı hedef aldı!

ABD Başkanı Trump, giderayak Küba'yı hedef alan bir karar çıkardı.
Defalarca çeşitli terör saldırılarıyla Küba'da sosyalist iktidarı devirmeye çalışan, benzer adımları tüm dünyada atan ABD, Küba'nın "ABD kaçaklarının yanı sıra Kolombiyalı isyancı liderleri barındırarak 'uluslararası terörizm eylemlerine defalarca destek sağlama' nedeniyle kara listeye alındığını" açıkladı.
Yıllardır ABD saldırganlığına karşı mücadele eden Küba, ABD'nin söz konusu listesinde uzun yıllar yer almış, 2015'te bu listeden çıkarılmıştı.