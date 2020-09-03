ABD yargısı, istihbaratın toplu telefon dinlemesini yasa dışı buldu, bunu ifşa eden Snowden'i övdü

ABD'nin 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, eski istihbarat analisti Edward Snowden'ın ifşa ederek dünyayı haberdar ettiği ABD'lilerin telefonlarının toplu dinlenip kaydedilmesi programının yasa dışı olduğuna karar verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, temyiz mahkemesinin üç yargıçlı heyetinin verdiği kararda, ABD istihbarat yetkililerinin kamuoyuna programı savundukları açıklamalarında doğruyu söylemediği belirtilirken, Snowden'ın kamuoyunun programdan haberdar olmasını sağlayan rolüne birçok kez atıf yapıldı.

Programa karşı dava açan Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) isimli STK, dün Twitter hesabından "Federal bir temyiz mahkemesi, NSA'nın ABD'lilerin telefon kayıtlarını yığın olarak toplamasının yasa dışı olduğuna hükmetti. Bizim başından beri bildiğimizi teyit eden bu karar, mahremiyet haklarımız açısından bir zaferdir" açıklamasını yaptı.

Snowden: O gün geldi

Mayıs 2013'te ABD'den çıkıp haziranda programın içeriğini uluslararası yayın kuruluşlarıyla paylaşmasının ardından ABD yönetiminin istihbaratı yetkisiz taraflara ileterek casusluk yasasını ihlal ettiği suçlamalarından resmen aradığı ve güvenlik aygıtını peşine düşürdüğü Snowden, 7 yıldır yenilemeye tabi sığınmayla Rusya'da yaşıyor.

Hala casuslukla suçlanan ve gıyabında dava açılan Snowden, açıklamayı paylaşarak şöyle tweetledi:

"7 yıl önce gerçeği söylediğim için suçlu ilan edildiğime dair haberler geldiğinde, mahkemelerimizin NSA'nın faaliyetlerini yasadışı olması sebebiyle kınayacağı ve aynı kararda bunu ortaya çıkardığım için bana itibar edeceği günü göreceğimi asla hayal edemezdim. Ama işte o gün geldi."

Mahkeme kararı: NSA anayasayı ihlal ediyor olabilir

Mahkeme kararında, yargı kararı çıkarmaksızın milyonlarca ABD'linin telefon iletişiminin gizlice veri tabanında toplanmasının Dış İstihbarat İzleme Yasasını ihlal ettiği ve ABD Anayasasını da ihlal ediyor olabileceği belirtildi.

Snowden ifşa edene dek NSA'nın asla bilerek ABD'liler hakkında istihbarat toplamadığında ısrar eden ABD istihbarat yetkilileri, ifşa olmalarının ardından, bu kez programın ülke içindeki aşırılıkçılıkla mücadelede önemli rol oynadığını savundu.İstihbarat yetkilileri, bunun için San Diego'dan Somali'deki cihatçılara yardım sağlamakla suçlanan dört Somalili göçmen hakkındaki davayı örnek gösterdi.

Temyiz mahkemesi ise bu iddianın gizli kayıt içeriğiyle tutarlı olmadığını söyledi. Dörtlü hakkındaki mahkumiyeti etkilemeyecek karar, yasa dışı dinleme-izlemenin davada sunulan kanıtları bozmadığı görüşünü bildirdi.