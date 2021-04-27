ABD yaptırımlarının pandemi sürecinde ülkelere yıkıcı etkisi oldu

Başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler, çeşitli siyasi gerekçeler öne sürerek bir dizi ülke üzerinde yaptırım uyguluyor. Ambargo olarak da tanımlanan bu yaptırımlar, temelde bu ülkelerin ekonomik açıdan zor durumda kalmasını hedefliyor; ABD bu ülkelere ekonomik savaş açmış oluyor. Yaptırım uygulanan ülkelerde temel gereksinim maddelerinde kronik düzeyde kıtlıklar, hiperenflasyon, açlık, hastalık ve yoksulluk ortaya çıkıyor. Kapitalist sistemin hüküm sürdüğü ülkelerde bu sorunlar özellikle emekçileri, yoksul kesimleri etkiliyor.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi adına bir çalışma yürüten bağımsız raportörler, birkaç ay önce yaptıkları açıklamada, yaptırım uygulanan bazı ülkelerde bu yaptırımların, gerçekte insanların ölümüne ve sağlık, beslenme ve yaşam hakkı dahil temel haklardan mahrum kalmalarına neden olduğunu vurguladı. Bu ülkelerdeki insanlar hastalığa karşı korunamıyorlar ya da gerekli tedaviye ulaşamıyorlar. Hastaneler için gerekli olan su, sabun, dezenfektan, ventilatör gibi malzemelere ve elektriğe; yaşamsal malzemelerin taşınması için gerekli olan yakıta, yaptırımlar nedeniyle kısıtlı olarak erişilebiliyor.

Değerlendirmede ayrıca Venezuela, Küba ve Filistin'in pandemiyle mücadelede yaptırımlar nedeniyle yaşadığı sorunlara değiniliyor.

Yaptırımların ortaya çıkardığı zorluklara karşın sosyalist Küba, güçlü sağlık altyapısı sayesinde pandemiyle mücadelede önemli başarılar elde ediyor; kendi ürettiği aşılarla bütün ülke nüfusunu kısa denebilecek bir sürede aşılamaya hazırlanıyor.

Türkiye Barış Komitesi'nin değerlendirmesi şu şekilde:

YAPTIRIMLARIN PANDEMİ İLE MÜCADELEYE ETKİLERİ

Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 pandemisi bir yılı geride bıraktı. Pandemi bütün dünyada olağanüstü koşullar yarattı. Bu koşullardan etkilenmeyen ülke ya da halk kalmadı. Sosyalist sisteme sahip olan ya da sosyalizmin tarihsel kazanımlarını kısmen de olsa koruyan ülkelerde pandeminin hem sosyoekonomik açıdan hem de toplum sağlığı açısından kontrol edilebilmesini sağlayan merkezi planlama ve toplumsal örgütlenme hayata geçirilebildi. Bu nedenle bu ülkelerde pandeminin olumsuz etkileri daha sınırlı görüldü.

Ancak sözü edilen birkaç ülke dışında bütün dünyada pandeminin en önemli çıktısı; zaten var olan eşitsizliklerin, sınıf farklılıklarının ve bunların sonucu olarak toplumsal adaletsizliğin daha da derinleşmesi oldu.

Emperyalizm, pandemi döneminde yaşanan özgün koşulları fırsata çevirmeye çalışmaktan çekinmedi. Özellikle, zaten uygulamakta olduğu yaptırım politikalarının vahim sonuçları açıkça görüldüğü halde, hedef tahtasına oturttuğu ülkelerdeki koşulların kötüleşmesini seyretmeye devam etti.

YAPTIRIMLAR

Bilindiği gibi, başta ABD olmak üzere emperyalist ülkeler, çeşitli siyasi gerekçeler öne sürerek bir dizi ülke üzerinde yaptırımlar uyguluyor. Ambargo olarak da tanımlanan bu yaptırımlar, temelde bu ülkelerin ekonomik açıdan zor durumda kalmasını hedefliyor; ABD bu ülkelere bir ekonomik savaş açmış oluyor. Yaptırım uygulanan ülkelerde temel gereksinim maddelerinde kronik düzeyde kıtlıklar, hiperenflasyon, açlık, hastalık ve yoksulluk ortaya çıkıyor. Kapitalist sistemin hüküm sürdürdüğü ülkelerde bu sorunlar özellikle emekçileri, yoksul kesimleri etkiliyor. Küba Cumhuriyeti, ülke üzerinde uygulanan yaptırımların yarattığı yıkıcı etki nedeniyle, haklı olarak "abluka" terimini kullanmayı tercih ediyor.

ABD’li barışseverlerin ortaya koyduğu verilere göre, yalnızca ABD tarafından 39 ülke üzerinde yaptırım uygulanıyor. Bu yaptırımlar, çok sayıda yasal düzenleme aracılığıyla 8 binden fazla uygulama üzerinden hayata geçiriliyor. Sözü edilen 39 ülkenin nüfusu, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ancak bu ülkelerin ekonomik güçleri arasında büyük eşitsizlikler var. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden birine sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin bu yaptırımlardan etkilenme düzeyi ile Haiti, Ruanda ya da Filistin gibi ülkelerin etkilenme düzeyi arasında büyük farklılıklar ortaya çıkıyor.

Yaptırımlara maruz kalan ülkelerin bir bölümünde, özellikle Küba, Venezuela, Suriye, Yemen, İran ve Sudan’da, yaptırımlar nedeniyle pandemiye karşı verilen mücadelede çeşitli engeller ortaya çıktı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi adına bir çalışma yürüten beş bağımsız özel raportör, 7 Ağustos 2020’de yaptıkları açıklamada, yukarıda adı geçen altı ülke için insan hakları bahane edilerek yürürlüğe konan yaptırımların, gerçekte insanların ölümüne ve sağlık, beslenme ve yaşam hakkı dahil temel haklardan mahrum kalmalarına neden olduğunu vurguladı. Zira bu ülkelerdeki insanlar hastalığa karşı korunamıyorlar ya da gerekli tedaviye ulaşamıyorlar. Hastaneler için gerekli olan su, sabun, dezenfektan, ventilatör gibi malzemelere ve elektriğe; yaşamsal malzemelerin taşınması için gerekli olan yakıta, yaptırımlar nedeniyle kısıtlı olarak erişilebiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM insan Hakları Konseyi Yüksek Komiseri Michele Bachelet dahil bazı üst düzey yetkililer, yaptırımların gevşetilmesi için çağrıda bulundular. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de bu çağrıya katıldı. Ancak Avrupa Konseyi, tam tersine, 2020’nin Kasım ayında, Venezuela’ya yönelik yaptırımların bir yıl daha sürdürülmesi kararını aldı.

En kötü durumdaki ülkelerden biri olan ve uzun süredir iç savaşın yıkıma uğrattığı Yemen’de ise yaptırımlar açlığa ve bunun sonucunda ölümlere neden olmaya devam ediyor. Hastanelere tıbbi malzeme sağlanamıyor. Sağlık hizmetlerinin son derece kısıtlı verilebilmesi, yaygın test yapılamaması, COVİD’in ne ölçüde yayıldığının dahi saptanamadığı bir ortam yaratmış durumda. Yemen 30 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan ülke ve nüfusla test sayısının birbirine oranı açısından dünyadaki en kötü ülke konumunda. Belirlenebilen hastaların tedavi edilmesi son derece güç ve tahmin edilebileceği gibi Yemen, henüz aşılamanın gündeme giremediği ülkeler arasında yer alıyor.

Emperyalizmin kısıtlamalarından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Venezuela, Küba ve Filistin’deki durumu biraz daha ayrıntılı inceleyelim.

VENEZUELA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından 2021’in ilk günlerinde açıklanan bir rapor, bu ülkeye yönelik yaptırımların, pandemiye karşı verilen mücadeleyi nasıl etkilediğini açıkça gözler önüne serdi. Mücadeleyi olumsuz etkileyen başlıca faktörlerin arasında, ABD tarafından dayatılan küresel finansal kısıtlamalar, ikincil yaptırım tehditleri ve yabancı ülkelerde bulunan Venezuela’ya ait varlıkların bloke edilmesi sıralandı.

Aşı temin edilmesi için gerekli olan kaynakların İngiltere’de, Portekiz’de, İspanya’da ve ABD’de dondurulduğu ve blokajın kaldırılması taleplerine bu ülkelerin sessiz kaldığı vurgulandı.

ABD’nin tek taraflı uygulamaları, Venezuela ile ticaret yapan üçüncü taraflara, ikincil yaptırımların yolunu açıyor. Nakliyat firmaları, gıda tedarikçileri ve teknoloji firmaları ABD’nin bu yaklaşımından payını alıyor. Venezuela’ya ait milyarlarca dolarlık varlık Batı ülkelerinde dondurulduğu gibi (örneğin İngiltere’de 1,8 milyar dolar değerinde Venezuela altını bloke edilmiş durumda), bunların bir bölümü, Venezuela’da meşruiyeti çok sınırlı olan muhaliflere transfer edildi; bir diğer deyişle Venezuela halkından gasp edildi. Ayrıca Venezuela devletinin, uluslararası bankacılık sistemine erişimine sınırlamalar getirildi. Venezuela’nın başlıca gelir kaynağı olan petrolün ihraç edilmesi de ciddi derecede zorlaştırdı. Bütün bu kısıtlar, kaynakların tıbbi amaçlarla kullanılmasını kısıtlamış durumda.

Ülkede PCR testleri yeterli yaygınlıkta yapılamıyor. Bu da vakaların tespitini güçleştiriyor. Ayrıca hastanede tedavi hizmetlerinde de sıkıntılar yaşanıyor.

Yaptırımlar nedeniyle Venezuela hükümeti, geleneksel ticaret kanalları dışında birkaç ülke ile ticaret yapmaya yoğunlaştı. Öte yandan yaptırımlar, aşıya ulaşılmasını da güçleştirdi. Rusya’da üretilen Sputnik V aşısı tedarik edildi ve uygulanmaya başladı. Ancak kısa vadede bütün ülke nüfusuna yetecek miktarda aşının satın alınması, başka aşılara erişilemediği için mümkün değil. Zira Avrupa ülkeleri ve ABD’de üretilen aşılara Venezuela’nın erişme şansı, yaptırımlar nedeniyle bulunmuyor. Venezuela, gerekli aşı miktarının geri kalan bölümünü Küba’da üretilecek olan aşılarla tamamlamayı hedefliyor.

Emperyalizmin devlet başkanı olarak “tanıdığı” Juan Guaidó ise, Venezuela devletine ait olduğu halde, emperyalizm tarafından kendi kontrolüne verilen fonların, ülkede pandemiyle mücadelede kullanılması için serbest bırakılmasını kabul etmiyor. Venezuela Merkez Bankası, Britanya’da dondurulmuş durumda bulunan 120 milyon ABD doları tutarındaki varlıkların serbest bırakılmasını talep etti. Banka, ABD ablukasının baypas edilmesini ve Britanya’da üretilen aşıların Dünya Sağlık Örgütü’nün COVAX programından Gavi finans programı aracılığıyla tedarik edilmesini önerdi. Banka’nın avukatları tarafından yapılan açıklamada “Venezuela’da pandeminin etkilerinin kötüleştiği, Maduro hükümetinin Gavi’ye ödeme yapamadığı” belirtildi. Öneriye yanıt olarak Guaidó’nun avukatlarının yaptığı açıklamada ise önerinin kabul edilmediği vurgulandı. Benzer bir öneri 2020 yılının Temmuz ayında da reddedilmişti.

Öte yandan Venezuela ile Küba ile pandemi konusunda daha yoğun bir işbirliği oluşturmak için girişimlerini artırdı.

Uluslararası dayanışma sergileyen ülkelerin arasına, yaşanan bütün zorluklara karşın Venezuela da katıldı. Komşusu Brezilya’nın Amazon bölgesinde yer alan Manaus kentinde pandemiye karşı verilen mücadeleye katılmak üzere, Caracas’taki Salvador Allende Latin Amerika Tıp Okulu’ndan 107 doktor bu kente gitti. Simon Bolivar Tıp Tugayı adı verilen bu heyetle birlikte büyük miktarda oksijen tüpü de Manaus’a gönderildi.

KÜBA

Emperyalizmin yaptırımlarına en uzun süredir maruz kalan ülke, hiç kuşkusuz, sosyalizmi 60 yılı aşkın bir süredir gururla koruyan Küba. Küba halkı on yıllardır, aralıksız sürdürülen ablukanın yarattığı zorluklarla baş ediyor. Kübalılar, COVID-19 salgınının yarattığı olumsuzluklarla mücadele ederken de ablukanın etkisini yaşıyorlar.

Küba'nın, yaşadığı tüm zorluklara karşın pandemi karşısında takındığı tutum ve attığı adımlar diğer bütün ülkelerden farklı bir örnek oluşturdu. Yüzlerce yıl boyunca sömürgeciliğin ve emperyalizmin boyunduruğu altında yaşamış olan, 1959'daki Küba Devrimi'nden bu yanaysa ABD tarafından uygulanan insanlık dışı ablukaya maruz kalan küçük bir ada ülkesinin böylesi bir örnek oluşturması, merkezi planlamanın, özel sektörün kârına değil toplumun refahına öncelik veren bir gelişim stratejisi uyarınca kaynakları yönlendirebilmesi sayesinde gerçekleşebildi.

ABD'nin uyguladığı acımasız abluka, Küba'nın, COVID-19 hastaları için gerekli olan ventilatörler gibi bazı tıbbi malzemeleri ithal edememesine, hatta tıbbi yardım alamamasına neden oldu. Uzun yıllardır sağladığı tıbbi ilerleme ve toplumsal önlemleri planlı bir şekilde alabilme yeteneği sayesinde Küba, salgını ve buna bağlı ölümleri belli bir düzeyde tutma başarısını gösterdi. Küba'nın biyoteknoloji ürünlerinin bunda büyük katkısı oldu. Ancak ABD yaptırımları iki yönlü çalışıyor ve başka ülkelerin bu ürünlere erişimini de engelliyor.

ABD yaptırımlarının bir başka boyutu da Küba'ya yapılmak istenen yardımların engellerle karşılaşması. Örneğin, pandeminin ilk aylarında Çin'den Küba'ya yapılan ve kişisel koruyucu ekipman, test kitleri ve ventilatörlerden oluşan bir bağış, ABD yaptırımlarına takıldı ve Küba'ya iletilemedi.

Bir başka örnekteyse, 2020'de Küba'nın pandemiyle mücadelede gereksinim duyduğu bazı tıbbi malzemelerin temini için Britanya'da yürütülen bir kampanyada toplanan bağışların Küba'ya aktarılması yaptırımlara takıldı ve bağışlara el konuldu.

Yaptırımlar, Küba ile başka ülkelerin arasında gerçekleştirilmek istenen bilimsel/tıbbi görüş ve bilgi alışverişinin, ortak çalışmaların da önünü tıkıyor. Bazı bilimsel kurumlar, yaptırımlar nedeniyle bu çalışmalara katılmaktan geri duruyorlar.

Söz konusu zorluklara karşın Küba, İtalya gibi bazı gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere pandemiyle mücadele etmekte sorun yaşayan 40'tan fazla ülkeye, tıp uzmanlarından oluşan Henry Reeve tugaylarını göndererek büyük bir yardımda bulundu. Pandeminin ve Henry Reeve tugayının öncesinde de Kübalı sağlıkçılar pek çok ülkede çalışmalar yürütmekte ve o ülkelerin sağlık sistemlerine önemli katkılarda bulunmaktaydı. Ancak Trump yönetimi, o dönemki Bolivya, Brezilya ve Ekvador yönetimleri üzerinde basınç oluşturarak Kübalı sağlıkçıların bu ülkelerden gönderilmesini sağladı. Bundan kısa bir süre sonra pandemi bu ülkelere de ulaştı ve çok sayıda insanın ölümüne neden oldu. Kamu sağlığı sistemi zaten zayıf olan bu ülkelerde Kübalı sağlıkçıların katkılarından mahrum kalınmış oldu ve bunun, ölüm sayısını artıran bir etken olmaması mümkün değil. Kısacası ABD yönetimi, virüsü bir tür silah haline getirmiş oldu.

ABD yönetimi Henry Reeve Tugayı'na, Küba'yı, "İnsan Ticareti" sıralamasında 3. Kademe'ye yerleştirerek karşılık verdi. ABD'ye göre Küba'nın uluslararası tıp programları, bunlara katılanları "zorla çalıştırma" ve bu nedenle de bir tür "insan ticareti" anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin Haziran 2020'de kabul ettiği bir tasarı, "2020 Küba Rejiminin Kârını Engelleme Yasası" olarak adlandırıldı. Bu yasa, birkaç CARICOM (Karayip Ortak Pazarı) ülkesini, İnsan Ticareti sırlamasının 3. Kademesine alma tehdidini içeriyor. Böyle bir adım, bu ülkelerin ABD'den daha kısıtlı yardım almasına, ABD Başkanının, ABD'li kalkınma bankalarının ve IMF'nin bu ülkelere kredi vermesini reddetmeye sevk edebilmesi anlamına gelecek.

Özellikle 2019'dan itibaren sıkılaştırılan abluka adımları, zaten ülkenin ekonomisine darbe vurmuş, pandemiyle mücadelede ek kaynakların kullanılması zorunluluğunu doğurmuştu.

Uluslararası pazarda ticaret yapabilmek için Küba'nın sağlam paraya ihtiyacı var. Ülkede tüketilen gıda maddelerinin, yakıtın, ilaçların ve başka bazı yaşamsal öneme sahip maddelerin yarısından fazlası ithal ediliyor. Uluslararası kısıtlamalar nedeniyle bu açıdan sıkıntılar yaşayan Küba'nın bu yılın başında yürürlüğe koyduğu parasal yeniden düzenleme süreci karmaşıklaştı ve çözüm ihtiyacı daha da acil hale geldi.

Ablukanın bütün olumsuz etkilerine karşın, sosyalizmin kazanımlarına büyük bir titizlikle sahip çıkan Küba'da COVID'e karşı yürütülen mücadelede çok önemli adımlar atıldı. Kendi aşılarını geliştiren Küba, yakında tüm nüfusunu hızla aşılamaya hazırlanıyor.

FİLİSTİN

5 milyon nüfusu barındıran Filistin, emperyalizmin kısıtlamalarına maruz kalan ülkeler arasında özgün bir örnek oluşturuyor. Uzun yıllardır süregelen İsrail’in işgal ve ilhak politikaları ve özellikle Gazze üzerinde uygulanan abluka nedeniyle ülke mali, siyasi ve lojistik anlamda emperyalizmin kıskacında yer alıyor. Bu koşullar altında bir yandan da pandemiyle mücadele ediyor.

Örneğin, 2020’nin Aralık ayında İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir devlet hastanesine baskın düzenleyip 2 kişiyi plastik mermiyle yaralamasının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bunun bir insanlık suçu olduğu belirtilerek sağlık hakkının gasp edildiğini söylemişti.

Pandeminin ilk döneminde, İsrail devletinin kendi vatandaşları için aldığı sağlık önlemlerinin, bu ülkede çalışan on binlerce Filistinli için alınmadığı, çalışmak için her gün İsrail’e geçen Filistinlilerin kontrol noktalarında yığıldığına ilişkin haberler medyada çokça yer almıştı. Ayrıca gerek Batı Şeria’da gerekse Gazze’deki sağlık kuruluşlarının, bazı tıbbi malzemeleri edinmede İsrail’in baskısı nedeniyle sıkıntı yaşadıkları da biliniyor.

Son dönemde ise COVID aşısının temini konusunda akıllarda ortaya pek çok soru işareti çıkmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre kimi yoksul ülkelere 2024 yılına kadar aşı ulaşamayacağı öngörülüyor. Bu da küresel anlamda pandemiyle mücadelede büyük engellerden biri olarak yer alıyor. DSÖ Filistin temsilcisi de bu bağlamdaki düşüncesini “Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil” şeklinde ifade etti. Bu uluslararası eşitsizlik koşullarında İsrail hükümeti Pfizer-Biontech ve Moderna aşılarından tedarik ederek nüfusunun büyük bir bölümünü aşıladı.

Filistin için ise durum çok farklı. İsrail Sağlık Bakanı Yuli Edelstein Filistinlilerin aşılanmasının kendi sorumlulukları olmadığını belirterek “Böyle bir sorumluluğumuz yok fakat koronavirüs söz konusu olduğunda yardım etmek bizim çıkarımıza.” diyerek ülkenin biriktirdiği aşı stoğunun bir kısmının Filistin'e aktarılabileceğini ancak öncelikle İsrail'in 9 milyonluk nüfusunun aşılanması gerektiğini açıklamıştı.

11 Ocak tarihinde Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, Filistin’de Sputnik V koronavirüs aşısına onay verildiğini duyurdu. Daha sonra Filistin Sağlık Bakanlığı 10 bin adet Sputnik V aşısı temin ettiğini açıkladı ve Filistin’de toplu aşılama Şubat ayının başında başladı; ilk olarak sağlık çalışanlarına yapıldı.

Sputnik V’nin yanında Filistin, diğer aşılara da başvurdu. COVAX aracılığıyla bir miktar aşının Filistin’e ulaşması bekleniyor. Ayrıca Filistin hükümeti Moderna ve Oxford-AstraZeneca aşıları için de sipariş verdi. Ancak bunlar Filistin’in nüfusu düşünüldüğünde yetersiz kalıyor. Pek çok başka ülke gibi Filistin’in bütçesi de gerekli sayıda aşıyı temin etmek için yetersiz. Filistinli yetkililer ve uluslararası aktivistler İsrail’in olabildiğince hızlı bir şekilde Filistinlilerin aşılanmasını sağlamak zorunda olduğunu belirtiyor. İnsan Hakları Hekimleri (Physicians for Human Rights), “İsrail, kontrolü altındaki Filistin noktalarının aşılanması için büyük sorumluluk taşıyor” ifadesinde bulundu.

Filistinlilerin sadece mali değil, aynı zamanda lojistik yardıma da ihtiyacı var. Örneğin Pfizer-BioNtech aşısı günde sadece sekiz saat elektriğin olduğu Gazze'de, eksi 94 derecede nasıl saklanacak, henüz bilinmiyor. Bu konuda Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sekreteri Ali Abd Rabbo, "Bunun için teknik yeteneklere sahip değiliz. Bu konuda İsrail tarafı ile görüşmeler yaptık, ancak şu ana kadar bir anlaşma yok" şeklinde konuştu.