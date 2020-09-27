ABD yabancı öğrenci vizelerine sınırlama getirmeye hazırlanıyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan teklifle, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “teröre destek veren ülkeler” listesinde olan yerlerden gelen yabancı öğrencilerin vizesinin iki yılla sınırlandırılması öngörülüyor.

Halihazırda ABD'ye gelen yabancı öğrenciler eğitimlerini tamamlayana kadar ülkede kalabilirken, sözkonusu teklifin geçmesi durumunda öğrencilerin vize süreleri sabitlenecek ve bu süreyi uzatabilmeleri için hastalık ya da kontrolleri dışında gelişen bir durum gibi gerekçeler sunması gerekecek.

Yürürlüğe girmesi durumunda “F”, “J” ve “I” kategorilerindeki vize sahiplerini etkileyecek olan düzenlemenin ABD'deki yabancı gazeteciler için de uygulanması öngörülüyor.