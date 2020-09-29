ABD ve Yunanistan arasında kapsamlı iş birliği anlaşması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ikili ilişkiler ve bölgesel sorunları ele almak üzere gittiği Yunanistan, İtalya ve Hırvatistan'ı kapsayan turuna başladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ziyarete ilişkin yazılı açıklama yaparak Pompeo'nun Yunanistan'ın Selanik kentinde Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile bir araya geldiğini, enerji ve teknoloji alanında iş birliğini görüştüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca, şöyle denildi:

"Bakanlar, Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılımının tarihi bir önem taşıdığı fikrini paylaşırken, ayrıca Doğu Akdeniz'deki herhangi bir anlaşmazlığın uluslararası hukuka uygun olarak barışçıl çözüme ihtiyaç olduğu konusunda mutabık kaldılar. Bakan Pompeo, bölgesel gerilimleri azaltma ve diyaloğa geri dönme yönündeki tüm çabaları memnuniyetle karşıladı."

ABD ve Yunanistan arasında Ortak Bilim ve Teknoloji Anlaşması imzalandığı belirtilen açıklamada, iki ülkenin ABD, Yunanistan, İsrail ve Kıbrıs Cumhuriyeti (3+1) arasında yapılan ortaklık neticesinde "bölgesel iş birliğinin artırılması kararı" aldığı bildirildi.

Bununla birlikte, 2019'da imzalanan ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın genişletilerek "stratejik savunma ve güvenlik iş birliğini geliştirme kararının" alındığı kaydedilirken, "terörle mücadele, sınır güvenliği, organize suç örgütleri ve vize suçları gibi konularda da daha yakından çalışılacağı" belirtildi.

Açıklamada ayrıca, ticaret, ekonomi ve enerji alanındaki ortaklık kapsamında iki ülke arasındaki yatırımların yanı sıra yapay zeka, siber güvenlik, 5G ve stratejik altyapının özelleştirilmesi konularındaki iş birliğinin artırılacağı bildirildi.