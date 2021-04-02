ABD ve Rusya'nın 'Ukrayna gerginliği': En son ne oldu?

Geçtiğimi gün bir araya gelen ABD ve Ukrayna savunma bakanları Lloyd Austin ve Andriy Taran, Donbas'taki durumu ele aldı. ABD'li bakan, "Rus saldırganlığının artması" durumunda Kiev'i desteklemeye hazır olduğuna dair güvence verdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde dün yayınlanan açıklamada “Lloyd Austin, Rusya Federasyonu'nun son eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve Ukrayna Savunma Bakanı'na, Donbas ve Kırım'da devam eden Rus saldırganlığı karşısında Ukrayna'yı desteklemeye hazır olduğuna dair teminatlarını iletti.” denilirken iki ülke arasındaki kriz "Ukrayna'da Rusya Federasyonu'nun saldırgan özlemlerinin gerçekleştirilmesi" olarak nitelendirildi.

Taran görüşme esnasında dört Ukrayna askerinin öldüğü Şumi köyü yakınlarında 26 Mart olaylarına özellikle dikkat çekerken görüşmeye dair Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşkesi ihlâl ettiğini savundu.

Ukrayna sınırı boyunca Rus ve Belarus askerlerinin konuşlanması geçtiğimiz günlerde arttı. Ukrayna dışişleri bakanı 1 Nisan Perşembe günü geç saatlerde Moskova'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin güvenlik durumunu sistematik olarak kötüleştirdiğini söyledi.

Rusya ve Beyaz Rusya tatbikatlar yaptı

Geçtiğimiz gün, Ukraynalı bir gazetecinin Rus birliklerinin Ukrayna sınırlarına nakledilmesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Federasyonu, kendi takdirine bağlı olarak kendi topraklarında asker naklediyor; bu kimseyi rahatsız etmemelidir; bu hiç kimse için bir tehdit oluşturmuyor” dedi.

Rusya geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırına yönelik yığınak yapmaya başladı

Peskov Rusya'nın, sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığını savunarak, "Rusya Federasyonu sınırları boyunca NATO ülkelerinin silahlı kuvvetlerinin, diğer kurumların, münferit hükümetlerin vb. Artan faaliyeti olduğunu biliyorsunuz. Bütün bunlar uyanık olmanızı zorunlu kılıyor" dedi.

Peskov şöyle devam etti:

“Rus birliklerinin Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmaya katılımına gelince, Rus birlikleri hiçbir zaman buna katılmamış ve katılmamaktadır. Bu son derece Ukrayna'nın iç bir çatışmasıdır ve biz, Avrupa ülkeleri, diğer ülkeler Ukrayna'da iç savaşın tekrar alevlenmesini istemeyiz"

Nijniy Novgorod bölgesinde, Mulino eğitim sahasında, ortak bir tatbikatın bir parçası olarak, Batı Askeri Bölgesi Muhafız Tank Ordusu'nun (ZVO) hizmet üyeleri ve Belarus askerleri, tank ve motorlu tüfek birimlerinin manevra kabiliyetine sahip savunması üzerinde çalıştılar. Rusya Batı Askeri Bölgesi basın servisi, bir düşman saldırısını püskürtmenin antremanlarının düzenlendiğini aktardı.

Öte yandan Ukrayna askerlerinin ve bağlı milislerin Donbas'a yönelik taciz ateleri ve saldırıları bu süreçte olağan hale geldi.

ABD ve NATO, Ukrayna'yı dişine kadar silahlandırıyor

Öte yandan Odessa kenti geçtiğimiz ay boyunca yoğun bir ABD menşeli yük gemisi trafiğine tanık oldu. Ukrayna basını sıklıkla ABD bandıralı kargo gemilerinin Humvee'ler ve diğer askeri teçhizatı Odessa limanında boşalttığını aktarırken bunların en son örneği 25 Mart'ta gerçekleştirmişti. Ülkeye varan son bilinen teslimatta Ocean Glory adlı gemi 350 tonluk askeri teçhizat teslim etmişti.

2014'teki faşist Maydan darbesinden bu yana Ukrayna'ya toplamda 2 milyar doların üzerinde askeri yardım taahhüt eden ABD, Mart ayının başlarında, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi için eğitim, ekipman ve danışmanlık desteğini kapsayacak 125 milyon dolarlık ek paket duyurdu. ABD Kongresi tarafından onaylanan başka bir 150 milyon dolarlık paket, Pentagon Ukrayna'nın "kilit savunma reformlarında kaydettiği ilerlemesini teyit ettikten" sonra 2021'de iletilecek.

Gene Mart ayında Odessa Limanı NATO filolarından Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu-2'ye ev sahipliği yapmıştı. NATO gemileri Karadeniz'de Ukrayna Donanmasıyla ortak tatbikatlara imza atmıştı.