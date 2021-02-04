ABD ve Rusya arasında uzatılan nükleer silah anlaşmasının ilk adımı atıldı

Çarşamba günü, Rusya ve ABD, Yeni START'ı uzatmak için gereken iç prosedürlerin tamamlanmasıyla ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Sözleşme, tadil ve ilaveler yapılmadan 5 Şubat 2026'ya kadar beş yıl süreyle uzatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı, Rusya ile yeni Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması'nın (START) uzatılmasının nükleer ve stratejik kaygıları ele alma çabalarının başlangıcı olduğunu söyledi.

Pentagon sözcüsü John Kirby Çarşamba günü haberlere verdiği demeçte, "Başkan, Yeni START'ın uzatılmasının nükleer ve stratejik istikrar endişelerini ele alma çabalarının başlangıcı olduğunu açıkça belirtti." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, uzatma Rus nükleer cephaneliğin “doğrulanabilir sınırlara” sahip olduğunu garanti edecek. Açıklamada, "Yeni START Anlaşmasının uzatılması, Rus ICBM'leri (Kıtalararası Balistik Füze), SLBM'leri (Denizaltından Fırlatılan Balistik Füze) ve ağır bombardıman uçakları üzerinde 5 Şubat 2026'ya kadar doğrulanabilir sınırların olmasını sağlıyor" denildi.

Antony Blinken'se sosyal medya hesabı üzerinden şöyle dedi:

"Yeni START'ın 5 yıllık uzatması ABD'yi ve dünyayı daha güvenli hale getiriyor. Bu hoş karşılama adımı, savaş risklerini azaltan ve silahlanma yarışlarını önlemeye yardımcı olan etkili silah kontrolü sağlama çabalarımızın başlangıcıdır."

Rusya'dan 'ABD'nin yıkıcı politikaları' vurgusu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Yeni START'ın uzatılmasının silahların kontrol mekanizmalarını çökertme eğiliminin üstesinden gelmeye yardımcı olacağını ve küresel stratejik istikrarı güçlendirmek için ABD ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Washington ile Yeni START'ın geleceği konusunda uluslararası güvenliğin temel taşı olarak ulaşılan anlayışın, ABD'nin yıkıcı politikaları nedeniyle son yıllarda çok yaygın olan silahların kontrolü ve silahların yayılmasını önleme mekanizmalarının kaldırılması eğilimini geride bırakmasını bekliyoruz." dedi.

En son Yeni START, 2011'de yürürlüğe girmişti ve 5 Şubat'ta sona erecekti. Yeni START dünyanın en büyük nükleer stoklarına sahip olan ABD ve Rusya arasında silahların kontrolü konusunda yasal olarak bağlayıcılık taşıyan son kalan anlaşma.

Anlaşma, her iki tarafın da nihayetinde nükleer cephaneliğini toplam 700 füzeye, 1.550 savaş başlığına ve 800 fırlatıcıya indirmesine dayanıyor.