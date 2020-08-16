ABD ve Rusya arasında 'İran' görüşmesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün bir telefon görüşmesi yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ile Pompeo dün Moskova'nın önerdiği İran hakkında Birleşmiş Milletler'de bir video zirvesi yapılması konusunu görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran'la 2015 nükleer anlaşmasının tarafları olan İngiltere, Fransa, Çin, Almanya ve İran ile anlaşmadan çekilen ABD'ye BM'de bir video zirvede toplanma önerisinde bulunmuştu. Putin zirvenin amacının "daha fazla "çatışma ve tırmanmayı önlemek" olduğunu kaydetmişti.

Çin'den teklife olumlu yanıt gelirken ABD Başkanı Donald Trump ise bugün gazetecilerin "zirveye katılır mısınız" soruna "Muhtemelen hayır" diye yanıt vermişti. Trump gelecek haftayı işaret ederek BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek "snapback" mekanizmasını kullanacağını öne sürmüştü.

ABD'li yetkililerin açıklamalarına yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise ABD'nin nükleer anlaşmadan çekildiği için BMGK'nin İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirebilecek mekanizmayı kullanamayacağını söyledi. Zarif "Bir sözü yüksek sesle ve tekrar tekrar söylediklerinde haklı olduklarını düşünmeyelim. ABD'nin snapback mekanizmasını kullanması kabul edilemeyecek kadar hukuk dışıdır. Bu durumu Amerikalılar da biliyor" dedi.