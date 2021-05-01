ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme süreci resmen başladı

ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilme süreci bugün resmen başladı.

Halen Afganistan'da bulunan yaklaşık 3 bin 500 ABD askerinin ve 7 bin NATO askerinin 11 Eylül'e kadar tamamen çekilmesi öngörülüyor.

ABD Başkanı Joe Biden 15 Nisan'da yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta çekilme sürecinin başlatılacağını, 11 Eylül'de sürecin tamamlanacağını duyurmuştu. NATO da çekilme sürecinde aynı takvimi izleyeceğini açıklamıştı.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan anlaşmaya göre ABD askerlerinin ülkeyi 1 Mayıs 2021'de tamamen terk etmesi gerekiyordu.

AP'nin haberine göre bir NATO yetkilisi çekilme sürecinde Taliban'ın olası saldırılarına "güçlü karşılık" vereceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Nisan ortasında basına yaptıkları açıklamada ülkeden o güne kadar çekilen asker sayısının sadece 60 olduğunu bildirmişti.