ABD ve Çin’den karşılıklı füze denemeleri

Çin ve ABD arasındaki diplomatik ve askeri ilişkiler giderek bozulurken iki ülkenin karşılıklı olarak balistik füze denemesi yaptıkları açıklandı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (HKO) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada yakın tarihli bir tatbikat kapsamında HKO Roket Gücü tarafından DF-26 ve DF-16 tipi iki balistik füze denendiği belirtildi.

4 bin kilometre menzilli DF-26 füzesi Çin’in Batı Pasifik’te bulunan ABD toprağı Guam’ı vurma kapasitesine sahip ilk konvansiyonel balistik füzesi olduğu biliniyor. Kısa-orta menzilli DF-16 füzesi ise Okinawa’daki ABD üsleri de dahil olmak üzere Japonya’daki hedefleri vuracak şekilde tasarlanmış durumda.

Açıklamada denemeleri gerçekleştiren birliğin komutanı Liu Yang’ın ‘‘Eylemlerimizin hızlı ve kesin olmasını sağlamak üzere savaş için son derece uyanık bir durumdayız’’ sözlerine yer verilirken, ayrıca birliğin bir nükleer saldırı karşısında verilecek acil yanıt konusunda da denemeler yaptığı belirtildi.

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Taarruz Komutanlığı’ndan yapılan bir açıklamada ise, Salı sabahı başlıksız bir kıtalararası balistik füzenin denendiği duyuruldu.

Kaliforniya’da bulunan bir üsten fırlatılan füzenin Pasifik Okyanusu’ndaki Marshall adalarında bulunan 6 bin kilometre uzaklıktaki bir ABD deneme hedefini vurduğu açıklandı.

ABD Hava Kuvvetleri iki ülke arasında yükselen gerilime rağmen, denemelerin birbiriyle ilişkili olduğunu reddederek, fırlatma takvimlerinin üç ila beş yıl önceden hazırlandığını ve her bir fırlatma için hazırlıkların altı ay ile bir yıl öncesinde yapılmaya başlandığını kaydetti.

Çin ile ABD arasında Hong Kong, Tayvan ve Şinciang gündemlerinden kaynaklanan diplomatik gerilim karşılıklı konsolosluk kapatmalarla devam ederken, askeri gerilim de Güney Çin Denizi’ne odaklanmış durumda. Çin geçtiğimiz günlerde tatbikat amacıyla bölgeye çok sayıda savaş uçağı gönderirken ABD keşif uçakları geçtiğimiz ay içinde Güney Çin Denizi’nde 67 keşif uçuşu gerçekleştirdi.