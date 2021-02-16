ABD ve Barzani yönetimi görüştü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Erbil'e yapılan saldırı hakkında konuştuğunu belirtti.

Barzani güvenlik güçlerine soruşturma talimatı da verdiğini belirterek "Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile işbirliği ve bu terör saldırısının arkasındaki suçluları tespit etmenin yolları hakkında konuştum" ifadesini kullandı.

ABD öncülüğünde DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon güçleri, Erbil'deki havalimanına saldırıda 1 sivil müteahhidin öldüğünü, 5 sözleşmeli personel ile 1 ABD'li askerin de yaralandığını açıklamıştı. Erbil kentinde ABD askeri üssünün de bulunduğu havalimanına düzenlenen füze saldırısında biri ağır, 3 kişi yaralanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'ye ABD'nin destek mesajını iletti. Blinken, açıklamasında, "Saldırıyı soruşturma ve failleri sorumlu tutma yönündeki çabalarına verdiğimiz desteği iletmek için Başbakan Mesrur Barzani'ye ulaşarak olayı görüştük" ifadesine yer verdi.