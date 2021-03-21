ABD ve AB'den İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ılımlı tepkiler

Türkiye'nin AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin ABD ve AB'den ılımlı mesajlar geldi.

ABD Başkanı Joe Biden kararın "derin hayal kırıklığı" yarattığını söylerken, Avrupa Konseyi'nden yapılan açıklamada "büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

ABD Başkanı Biden yaptığı yazılı açıklamada "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi diye bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz çekilmesi derin hayal kırıklığı yaratmaktadır. Sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olan Türkiye'deki kadın cinayeti raporlarındaki artış da dahil olmak üzere dünya genelinde ev içi şiddet olaylarında artış görüyoruz" dedi.

'Moral bozucu geri adım'

Biden açıklamasında "Ülkeler kadına karşı şiddeti sona erdirmek için taahhütlerini güçlendirmeli ve yenilemek için çalışmalı. Kadınları korumak ve istismarcılardan hesap sormak için hazırlanan uluslararası sözleşmeleri reddetmek için değil. Bu, küresel çapta kadınlara karşı şiddete son vermeyi amaçlayan uluslararası hareket için moral bozucu bir geri adım" ifadelerini kullandı.

"Cinsiyet temelli şiddeti" dünyanın her yerinde her ülkeye dokunan bir yara diye nitelendiren Biden, son olarak geçen haftalarda kadınlara karşı "korkunç ve vahşi saldırılara" tanık olunduğunu belirttiği açıklamasında Gürcistan'daki kadın cinayetlerini örnek gösterdi.

Avrupa Konseyi: Büyük üzüntü duyuyoruz

Öte yandan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Avrupa Konseyi'nden de yazılı bir açıklama yapıldı.

Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını yürüten Almanya'nın Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Rik Daems ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejčinović Burić tarafından yapılan ortak açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ülkede geniş destek bulan sözleşmeden herhangi bir parlamento tartışması olmaksızın çekilme kararı almış olmasından büyük üzüntü duyuyoruz" denildi.

Türkiye'ye kararı gözden geçirme çağrısı yapılmayan açıklamada "Sözleşmeden ayrılmak, Türkiye'yi ve Türk kadınlarını şiddetle mücadelede hayati bir araçtan mahrum bırakacaktır. Bu nedenle Türk yetkilileri İstanbul Sözleşmesi’nin getirdiği kadınları şiddetten korumaya yönelik uluslararası sistemi zayıflatmamaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.