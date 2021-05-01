ABD Uzay Kuvvetleri Komutanı: Rakiplerimiz bizi uzayda vurabilir

Önceki ABD Başkanı Trump tarafından kurulan ABD Ordusu'na bağlı "Uzay Kuvvetleri"nden bir general Çin ve Rusya'nın "karadan atacakları füzelerle" uydularını düşürebileceklerini söyledi.

"Uzay Kuvvetleri" generali, uzayın da hava, kara ve deniz gibi bir "savaş alanı" haline geldiğini söyledi. ABD Uzay Kuvvetleri Uzay Operasyonları Başkanı General John William "Jay" Raymond, Washington Post'a verdiği demeçte Çin ve Rusya'nın "ABD uydularını bozabilecek ya da karadan, uzaydan veya siber yolla yok edebilecek silahları” olduğunu söyledi.

General, "Son birkaç yıldır burada gerçekten somutlaşan bir şey," dedi ve ekledi:

"Bizim görüşümüz, bir savaş alanı olmasına rağmen, amacımızın uzaya uzanan veya yayılan bir çatışmaya girmemek olduğu yönündedir. Amacımız bunun gerçekleşmesini engellemek"

General, Çin'in "uyduları yok etmek için çoktan kara tabanlı füzeleri sahaya sürdüğünü" iddia ederken "Yer tabanlı ASAT (uydu savar) lazerleri muhtemelen LEO uydularındaki hassas uzay tabanlı optik sensörleri kör etmeyi veya bunlara zarar vermeyi amaçlamaktadır" dedi.

General, Çin uydusu Şijian 17'nin diğer uydulara uzanıp yakalayabilen bir robot koluna sahip olduğu vurgulandı. ABD'li Uzay Kuvvetleri komutanı "Amacımız, bu çatışmanın gerçekleşmesini engellemek için Ortak Kuvvetlerin tüm gücünün kullanılacağını bir caydırmadır" dedi.