ABD Ulusal İstihbarat Direktörü: ABD'nin ilk hedefi Çin

ABD'nin en üst düzey istihbarat yetkilisi Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Çin'in İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana "demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit olduğunu" söyledi. Ratfcliffe Çin'in ABD istihbarat faaliyetlerinin başlıca odağı olma özelliğini Rusya ve terörle mücadeleden aldığını belirtti.

Wall Street Journal gazetesinde bir makale kaleme alan Ratcliffe, Çin'in ABD'nin sırlarını çalarak ve piyasada ABD'li şirketlerin yerini alarak büyüdüğünü iddia etti.

Trump yönetimi, Çin ürünlerine gümrük vergileri koyarak Çin'i fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayarak Pekin'e karşı sert bir tutum takınmıştı.

BBC Türkçe'nin haberine göre Ratcliffe ayrıca Pekin'in ABD ile bir sürtüşmeye hazırlandığını ve "ekonomik, askeri ve teknolojik açılardan dünyaya hükmetmeye niyetli olduğunu" öne sürdü.

Daha önce Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve FBI Başkanı Christopher Wray de benzer açıklamalar yapmıştı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Ratfcliffe Çin'in ABD istihbarat faaliyetlerinin başlıca odağı olma özelliğini Rusya ve terörle mücadeleden aldığını belirtti.