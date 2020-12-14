ABD Türkiye'ye S-400 yaptırımlarını açıkladı

ABD, Türkiye’ye Rusya'dan S-400 satın alması nedeniyle uyguladığı CAATSA yaptırımlarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurduğu Türkiye yönelik yaptırımlar kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yaptırım listesine alındı.

ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında ayrıca Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor.

Savunma Sanayi Başkanlığı’nın ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından borç alması yasaklandı.

Yaptırım listesindeki kişilerin ABD'deki mal varlıklarının dondurulacağı ve vize kısıtlamaları getirileceği kaydedildi.

Pompeo'dan açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo yaptırımların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'yi S-400 problemini derhal çözmek için ABD ile koordinasyon halinde çalışmaya çağırıyorum. Türkiye, ABD için değerli bir müttefik ve önemli bir bölgesel güvenlik ortağı. Türkiye'nin S-400 pozisyonunun teşkil ettiği engeli ortadan kaldırarak, on yıllardır süren üretken savunma sanayi iş birliğimizi sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Pompeo Twitter'dan ise "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin Savunma Sanayii Başkanlığı'na uygulanan yaptırımlar, ABD'nin #CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.