ABD: Türkiye'nin Libya'ya yönelik müdahalesi bir fırsat yarattı

Mısırlı yetkililer ve Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile görüşmek üzere Pazartesi günü Kahire’ye bir ziyaret gerçekleştiren ABD’nin Libya Büyükelçisi Richard Norland, Mısır yönetimine yakın Ahram gazetesine Libya krizi ve olası bir barış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Washington’un Sirte için askeri birliklerin geri çekilmesi ve tarafsız bir güvenlik düzenlemesi sağlamak amacında olduğunu belirten Norland, görüşmelerde gündeme gelen seçeneklerden birinin Sirte etrafında kurulacak askerden arındırılmış bir bölge olacağını söyledi.

Norland Rusya’nın silahlı grupları desteklemek yerine sürece ‘‘yapıcı bir şekilde’’ dahil olmasını istediklerini belirterek, Türkiye ile Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki Doğu Akdeniz’e yönelik işbirliğiyle ilgili sorunun ancak uluslararası mahkemeler tarafından çözülebileceğini ileri sürdü.

Türkiye’nin Libya’ya yönelik müdahalesinin sonuçlarına dair bir soruya yanıt veren Norland, ‘‘Türkiye’nin müdahalesi bir tür yenişememe haline yol açtı ki bu da insanların sadece siyasi bir çözümün mümkün olduğunu anlayacakları bir ortam yarattı. Trablus’taki hükümet Hafter’in saldırısı karşısında başkentin düşmek üzere olduğu bir anda, gönülsüzce Türkiye’nin kendisini askerî olarak desteklemesi için düzenlemeler yaptı. Fakat her türlü dış müdahalenin sınırlarının çizilmesi gerektiğini ve şu anda sahada var olan yenişememe hali nedeniyle bütün tarafların müdahalelerinin nasıl azaltılabileceğine odaklanılması gerektiğini savunuyorum. Bu fırsattan yararlanmak istiyoruz, çünkü Türk birlikleri ile diğer güçler arasındaki karşılaşmada yapılabilecek herhangi bir hesap hatası, Libya ve komşuları için yıkıcı sonuçlar doğurabilir’’ diye konuştu.'

'Dış Güçler çatışmayı körüklemekten vazgeçmeli'

Norland, Libya’da bir barış anlaşmasının ön şartlarının ne olduğuna dair bir soruya ise, ilk önce dış güçlerin, özellikle de askerî teçhizat ve paralı asker sağlayan ülkelerin çatışmayı körüklemekten vazgeçmeleri gerektiğini söyleyerek, Berlin’de verilen bütün sözlerin deyerine getirilmesinin bir çözüm yolu sunabileceğini belirtti.

Türkiye ile Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge anlaşmasınınsa, içeriğinden bağımsız olarak ancak uluslararası mahkemelerce çözüme ulaştırılabileceğini ve her iki tarafın da bunun farkında olduğunu dile getiren Norland'ın Rusya’nın bölgedeki varlığına ilişkin bir soruya Norland’ın verdiği cevapsa şöyle oldu:

‘‘Rusya’nın diğer herkes gibi Libya’da ticari çıkarları var. Bizi şaşırtan şey Rusya’nın bu çıkarlarını Wagner Grubu üzerinden koruması, ülkeye gelişkin, ağır askerî teçhizat getirmesi ve ülkenin istikrara kavuşmasına izin vermeyen şeyler yapması.

Son birkaç gün içinde, Beyrut’taki felaketle beraber, Rusya’nın acil durum bakanlığı üzerinden krize yardımcı olmak için Lübnan’da çok iyi bir iş çıkardığını gördük. Bizim bakış açımızdan, Rusya’nın Libya’ya çatışmayı körükleyen değil yapıcı bir şekilde müdahil olmasını görmek iyi olacaktır.''