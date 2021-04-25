Türkiye Komünist Partisi'nin günlük dijital gazetesi Boyun Eğme'nin 264'üncü sayısı "ABD-Türkiye Yakınlaşması Halklara Zararlıdır" manşetiyle çıktı.

Boyun Eğme bu sayısında ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" sözlerini telaffuz etmesiyle başlatılan tartışmada ne liberallerin ne milliyetçilerin haklı olduğunu vurguluyor.

Gazete'de şöyle deniliyor:

"ABD Başkanı Biden’in Ermeni meselesinde 'soykırım' kelimesini telaffuz etmesiyle milliyetçiler ve liberaller tozu dumana katan bir tartışma başlattı.

Ne zaman milliyetçilikler emperyalist planların oyuncağı haline gelse, ne zaman 'ulusal çıkarlar' emperyalist projeler için birbiriyle yarışsa coğrafyamız kan gölüne dönmektedir.

Bu kanlı hesaplaşmadan çıkış ancak NATO’suyla, ABD’siyle, AB’siyle tüm emperyalist ülke ve birliklerden tamamen kopmakla mümkündür. ABD’den icazet almayanın hükümet kuramadığı bugünün Türkiyesi’nde hiçbir siyasi parti bu bağları koparamaz. Bu kopuşu ancak yurtsever, eşitlikçi, bağımsızlıkçı, aydınlanmacı değerlerin üzerinde yükselecek sosyalist bir Türkiye gerçekleştirebilir."

Türkiye'nin sermaye sınıfının da emperyalizmin de bizzat faili oldukları bir süreçle hesaplaşmalarının mümkün olmadığı vurgulanırken "Onların kanlı ellerinde pazarlık masalarına meze yapılan acılar, ancak emekçilerin gerçek faillerle, sermaye sınıfı ve emperyalizmle hesaplaşması sayesinde sağaltılabilir ve bir daha aynı felaketlerin yaşanmayacağı ortak bir geleceğin anahtarı yakalanabilir" deniliyor.