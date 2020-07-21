ABD, Türkiye için üretilen F-35'lere el koydu

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu ABD Hava Kuvvetleri’ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.

Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A Lightning II uçağı, ABD Hava Kuvvetleri envanterine devredildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, bu kapsamda Lockheed Martin tarafından Türk Hava Kuvvetleri için üretilen ancak S-400 tedariki nedeniyle uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'ye gelemeyen F-35A uçakları, boyamaları değiştirilerek ABD Hava Kuvvetleri envanterine alındı.