'ABD, Türkiye dahil bazı ülkelerde daha düşük rütbeli ataşe atayacak'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in 24 Ağustos'ta imzaladığı karara göre Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan, Mısır, Pakistan, BAE, Kuveyt ve Irak gibi ABD'nin kilit müttefiki konumundaki 8 ülkede askeri ataşe pozisyonlarında artık general ve amiraller değil albaylar ve deniz albayları yer alacak.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin Pentagon'dan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Pentagon, Gana ve Ekvator Ginesi de dahil Batı Afrika'daki bazı ülkelerde görev yapan ataşelerini geri çağırdı.

ABD'li kaynaklar, "bu kararın jeopolitik arenada Rusya ve Çin'le mücadeleye yönelik kaynakların yeniden dağılımı ve ABD ordusundaki general ve amirallerin sayısına yönelik ABD Kongresi tarafından getirilen kısıtlamalara uyulması için gerekli olduğunu" kaydetti.

Gazete, daha önce kabul edilen kanuna göre Aralık 2022'ye kadar ABD ordusundaki general ve amiral sayısında 110 kişilik bir azaltma yapılması gerektiğini anımsattı.

Kaynaklar, "Cumhuriyetçi ve Demokrat temsilcilerin Pentagon'un bu kararını dar görüşlülük olarak yorumladıklarını ve kilit müttefiklerle ilişkilere zarar verebileceğini, terörle mücadelede ortaklığı engelleyebileceğini, Rusya ve Çin'in Afrika ve Ortadoğu'daki nüfuzunu artırmalarını sağlayabileceğini düşündüklerini" anlattı.

ABD'nin Çin'e karşı ilişkileri geliştirmek istediği Asya-Pasifik'teki bazı ülkelerde daha yüksek rütbeli ataşeleri görevlendirebileceği de kaydedildi.