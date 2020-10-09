ABD, Türkiye dahil 18 ülkeden ithal edilen alüminyuma ek vergi koydu

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Fox Business'a verdiği demeçte, Türkiye'nin de içinde bulunduğu, 18 ülkeden yapılan 1,96 milyar dolarlık alüminyum ithalatına ek gümrük vergileri getirileceğini açıkladı.

Ross, ek gümrük tarifelerini Ticaret Bakanlığı tarafından 20 yılda açılan 'en büyük ve en kapsamlı vaka' olarak nitelendirdi.

Ross, Almanya, Bahreyn ve Umman da dahil olmak üzere ülkelerden ithalata uygulanan vergilerin derhal yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ek gümrük vergisi uygulanacak ülkeler arasında Brezilya, Hırvatistan, Mısır, Yunanistan, Hindistan, Endonezya, İtalya, Umman, Bahreyn, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, Almanya, Tayvan ve Türkiye bulunuyor.

Ross, Çin'in listede olmadığını, çünkü bakanlığın zaten Pekin'in alüminyum ürünleri için ek vergiler koyduğunu belirtti.

Ek vergi oranlarının en çok uygulanacağı ülke olan Almanya'ya karşı vergiler yüzde 52 ila yüzde 132 arasında uygulanacak.

Ross, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun son kararını Şubat 2021'de açıklayacağını söyledi.

Ross, salgın sırasında ABD'de belirli ürünlerin tüketimindeki artışın, alüminyum levha fiyatlandırmasının önemini artırdığını da sözlerine ekledi.