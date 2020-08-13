ABD: Trump ile Erdoğan, Libya'da askerden arındırılmış bölgeyi görüştü

ABD’nin Libya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Donald Trump ile Recep Tayyip Erdoğan’ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Elçiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, iki liderin Libya'nın merkezinde askerden arındırılmış bir bölge oluşturmak için atılacak adımları görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede ayrıca yabancı güçlerin ve paralı askerlerin Libya'dan tamamen çekilmesini sağlamanın yolları da gündeme geldi. İki lider, Libya Ulusal Petrol Kurumu’nun hayati önem taşıyan çalışmalarına devam etmesini sağlama ihtiyacını vurguladı.