ABD Ticaret Temsilciliği'nden Türkiye, Fransa, İtalya ve Hindistan açıklaması

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye, İtalya ve Hindistan tarafından uygulanan dijital hizmetler vergisinin ABD şirketlerine karşı ayrımcılık yapılmasına neden olduğunu ve uluslararası ticaret prensipleriyle ters düştüğünü söyledi.

USTR soruşturması kapsamında Türkiye, Fransa, Hindistan, ve İtalya'nın uyguladıkları vergilerle Google, Facebook , Apple ve Amazon.com gibi ABD'li teknoloji şirketlerine karşı ayrımcılık yaptıklarını ifade etti.

Reuters'in haberine göre USTR dijital vergilerle ilgili olarak "301. Madde" soruşturmasının sonuçlarını yayımlarken, şu anda spesifik bir karşı adım atılmadığı ancak "mevcut tüm opsiyonların değerlendirilmeye devam edileceğini" açıkladı.

USTR'nin 301. madde kapsamında yaptığı soruşturmalardan, Başkan Donald Trump görevi bırakmadan önce ya da Joe Biden koltuğa oturduktan hemen sonra karşı bir adım olarak gümrük vergileri getirilmesi kararının çıkması ihtimali bulunuyor. Bu soruşturmaların arasında Fransa'nın dijital hizmetler vergisi ile ilgili daha gelişmiş bir soruşturma da yer alıyor.

USTR Fransa'nın dijital hizmetler vergisine karşılık olarak yıllık yaklaşık 1.3 milyar dolar ticaret hacmi olan bazı Fransa menşeili ürünlere %25 gümrük vergisi getirmiş ve kararın uygulanmasına en geç 6 Ocak'ta başlanmasına karar vermişti.

USTR soruşturması kapsamında Türkiye, Fransa, Hindistan, ve İtalya'nın uyguladıkları vergilerle Google, Facebook , Apple ve Amazon.com gibi ABD'li teknoloji şirketlerine karşı ayrımcılık yaptıklarını ifade etti.