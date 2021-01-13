ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın azli çağrısı yapan tasarıyı onayladı

ABD'de Başkan Yardımcısı Mike Pence'e Anayasa'nın 25. maddesini kullanarak Başkan Donald Trump'ı görevden alması çağrısı yapan tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edildi. Tasarı 205 hayır oyuna karşılık 223 evet oyuyla kabul edildi.

Tasarı, Pence'e, Trump'ın görevden alınması konusundaki yanıtını Kongreye iletmesi için 24 saat süre tanıyor. Ancak Pence tasarının kabul edilmesinden önce Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye gönderdiği mektupta 25. maddeyi devreye sokmayacağını bildirdi.

Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların, Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre baskınındaki rolüne ilişkin "ayaklanmayı teşvik" suçlaması yöneltilmesi hakkındaki bir başka tasarıyı da oylaması bekleniyor.

Kongre binasına çıkan yollar kapatıldı

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni yaklaşırken ABD Kongre binasına çıkan yollar da kapatıldı. Kongre binasının çevresindeki yolların "ikinci bir emre kadar" kapatıldığı bildirildi. Washington DC Polisi Kongre binası çevresindeki yolların kapatılması nedeniyle alternatif güzergahlara ilişkin bir duyuru yayımladı.

ABD Kongre Polisi Şefi Yogananda Pittman da Pazartesi günü yaptığı açıklamada yemin töreni sırasında Kongre'nin halka açık olmayacağını söylemişti.

YouTube Trump'ın hesabını askıya aldı

Kongre Binası baskınının ardından Trump'ın Twitter ile Facebook hesapları askıya alınmıştı. Yemin töreni yaklaşırken YouTube da Trump'ın hesabının en az bir hafta süreyle askıya alındığını duyurdu. YouTube yaptığı açıklamada "devam eden şiddet potansiyeline ilişkin endişeler" nedeniyle Trump'ın kanalına yüklenen yeni içeriği kaldırdığını ve "kanalın en az yedi gün boyunca yeni video veya canlı yayın yüklemesinin engellendiğini" belirtti ve bu sürenin uzatılabileceğini bildirdi. YouTube ayrıca, Trump'ın kanalına yorum yapılmasını da engelledi.

Trump: Cadı avının devamı

Trump dün Kongre baskını sonrası dün ilk kez gazetecilere yaptığı açıklamada, hakkındaki azil sürecini "cadı avının devamı" diye niteledi ve sosyal medya hesaplarının kapatılmasına da tepki gösterdi.

Kongre baskınını teşvik ettiği suçlamasını reddeden Trump, baskın öncesi yaptığı konuşmanın "herkes" tarafından "uygun" olarak analiz edildiğini savundu. Trump ayrıca hesaplarını kapatan sosyal medya şirketlerine de tepki göstererek "çok tehlikeli" diye nitelediği bu durumun "bir karşılığı olacağı" ifadesini kullandı.