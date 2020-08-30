ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Sadece Rusya, ABD seçimlerine aktif müdahalede bulunuyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Kongreye seçim güvenliğiyle ilgili yaptıkları brifingleri durdurduklarını ve bundan sonra sadece yazılı bildirimler yapacaklarını açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, Ratcliffe'in kararına tepki olarak yayınladıkları ortak açıklamada sadece Rusya'nın ABD seçimlerine aktif şekilde müdahale ettiğini öne sürdü.

Demokrat Partili iki isim, "Başkan Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe de dahil olmak üzere Trump yönetimi, şeffaf olmak yerine çeşitli ülkelerin ABD seçimlerindeki ve siyasetindeki çıkarlarının denk olduğuna dair yanlış bir düşünceyi yaymaya çalıştı. Rusya, Çin ve İran'ın hedefleri ve eylemleri örtüşmüyor. Yalnızca bir ülke yani Rusya, seçimleri baltalamak ve Kremlin'in çıkarları için en uygun gördüğü sonucu sağlamak için aktif şekilde önlemler alıyor" ifadelerini kullandı.

Pelosi ve Schiff, brifinglerin sona erdirilmesinin Trump yönetiminin seçimlerle ilgili bilgileri Kongre ve ABD halkından saklamak için politize çabalar içinde olduğunu gösterdiğini vurguladı.

İkili, "Beyaz Saray ile istihbarat topluluğunun bizlere tam ve doğru bilgileri sunmalarını ve brifingleri yeniden düzenlemelerini bekliyoruz. Eğer bunu istemezlerse, onların bunu kabul etmelerini sağlamak için Temsilciler Meclisi'nin elindeki tüm araçları gözden geçiririz" diye ekledi.

'Ratcliffe mektupla bilgilendirme yaptı'

ABD medyasının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberlerine göre Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Senato ve Temsilciler Meclisi yetkililerine cuma günü birer mektup göndererek, söz konusu kararını duyurdu.

Amerikan medyasına konuşan ve adı açıklanmayan bir Ulusal İstihbarat Direktörlüğü yetkilisi ise "Kongre üyelerinden bazılarının brifinglerin hemen ardından söz konusu mahrem bilgileri medyaya sızdırmalarından endişe ettiklerini" kaydetti.

Demokrat Kongre üyeleri ise söz konusu karara şiddetle karşı çıkarken, daha önce ilgili istihbarat yetkililerine yüz yüze sorularını sorarken artık sorularını soramayacaklarını ve bunun kabul edilemez olduğunu savundu.

3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, özellikle posta yoluyla oy kullanma tartışmaları etrafında Başkan Trump ile Demokratlar arasında ciddi bir gerilim yaşanıyor.