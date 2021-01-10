ABD, Tayvan'la diplomatik temas kısıtlamasını kaldırıyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'li ve Tayvanlı yetkililer arasında uzun süredir devam eden temas kısıtlamalarının kaldırıldığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kısıtlamaların onlarca yıl önce "adada hak iddia eden Çin'i yatıştırmak için" getirildiğini söyledi.

Joe Biden geçiş ekibiyse, Tayvan'a yönelik önceki ABD politikasını sürdürmeye kararlı olduğunu söyledi.

Tayvan BM tarafından tanınan bir ülke değil ve Çin tarafından ayrılıkçı bir eyalet olarak görüyor. ABD de Çin'le yaptığı anlaşmalara ithafen Tayvan'a elçilik açamıyor ve diplomatik olarak sınırlı temaslar kuruyor.

Pompeo, "Bugün kendi kendimize uyguladığımız tüm bu kısıtlamaları kaldırdığımı duyuruyorum" dedi.

Pompeo, "Tayvan'ın canlı bir demokrasi ve güvenilir bir ABD ortağı olduğunu ve kısıtlamaların artık geçerli olmadığını" sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından, Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Vu, "minnettar" olduğunu söyleyerek Pompeo'ya teşekkür etti.

Geçen Ağustos ayında, ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Alex Azar, on yılların ardından adada toplantılar düzenleyen en yüksek rütbeli ABD'li politikacı oldu. Buna yanıt olarak Çin, ABD'yi diplomatik sınırlara saygı göstermeye çağırdı.

ABD, Japonya, Güney Kore ve Filipinler ile yaptığı gibi resmi bir "savunma" anlaşması olmamasına rağmen Tayvan'a da silah satıyor.