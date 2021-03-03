ABD Suudi Arabistan'ı DTÖ'deki ayrıcalıklarından vazgeçmeye çağırdı

ABD, Suudi Arabistan'ın Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ülke olarak sınıflandırıldığını belirterek Riyad'ı Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ), gelişmekte olan ülkelere tanınan özel ve ayrıcalıklı muameleden vazgeçmeye çağırdı.

DTÖ'nün Suudi Arabistan'ın ticaret politikalarını gözden geçirme organına bir yazı ileten ABD heyeti, ayrıca Suudi Arabistan'a "fikri mülkiyetin korunması"nı iyileştirme çağrısı yaptı. ABD heyeti Suudi Arabistan'da içecekler üzerindeki tüketim vergisine ilişkin planlardan da "kaygı duyduğunu" belirtti.

Washington Suudi Arabistan'daki uygulamanın yerine şekersiz içeceklerin vergiden muaf tutulması ve şekerli içeceklere artan oranlı vergi getirilmesinden yana olduğunu iletti.