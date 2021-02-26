ABD Suriye'yi vurdu

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’nin doğusunda İran destekli milislere hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Milisler geçen günlerde Irak’ta ABD güçlerini roket saldırılarıyla hedef almıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzerine ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi." açıklamasında bulundu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti." ifadelerini kullandı.