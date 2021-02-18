ABD Suriye'ye 60 kamyonluk bir konvoyla ağır zırhlı birlikler takviye etti

Suriye'deki cihatçı örgütlere yakın Londra merkezli 'Suriye İnsan Hakları Gözlemevi' (SOHR), ABD garnizonlarına yönelik büyük zırhlı takviyesine ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntülere göre düzinelerce ABD zırhlı aracı, sözde "IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon"a ait yaklaşık 60 kamyon ile kuzeydoğu Suriye'ye girdi.

Kuzey Irak'tan Suriye topraklarına giren konvoy, Joe Biden iktidara geldiğinden beri ilk kez yapılan zırhlı araç takviyesini taşıyor. Konvoy El Velid sınır kapısından Kamışlı bölgesine girdi.

Dün YPG kontrolündeki Çavuşköy'de ABD'nin bir askeri üs inşa etmeye başladığının haberleri yayınlanmıştı. Söz konusu üs Türkiye ile Suriye arasındaki sınırın en doğusuna ve Irak sınırına yakın bir konumda yer alıyor.

Söz konusu üsse ilişkin Arab News'a konuşan Savaş Araştırmaları Enstitüsü direktörlerinden Nicholas Heras bu üsse desteğin İncirlik’ten değil Erbil havalimanındaki üsten yapılmasının daha olası olduğunu söylemişti.