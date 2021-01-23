ABD Suriye'deki birliklerine takviye yapıyor

ABD işgal kuvvetleri Deyrizor'un doğu kırsalındaki askeri üslerine teçhizat yüklü araçlar gönderdi.

SANA 16 kamyondan oluşan bir konvoyun Deyrizor'daki ABD Koniko işgal üslerine giriş yaptığını aktarırken kamyonların askeri teçhizat ve lojistik yardım yüklü olduğu bildirildi.

Bugün ABD işgal bölgesinde ayrıca ABD'ye ait bir askeri araçta patlama sonucu üç kişi yaşamını yitirmişti. Bir Hummer içerisinde bomba patlaması sonucu üç kişi ölürken, ölenlerin ABD askeri mi yoksa ABD'nin bölgedeki vekilinin militanları mı olduğu açıklanmadı.

ABD Trump hükümeti sırasında Suriye'deki işgal garnizonlarının sayısını azaltmış ve petrol sahaları etrafında yoğunlaştırmıştı. ABD işgal kuvvetleri düzenli olarak Suriye petrolünü ve buğdayını Irak'a kaçırıyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin etmesini takiben, Pentagon'un başına da daha öncesinde Suriye'de görev yapmış olan ve El Nusra ve IŞİD gibi cihatçı çetelerin eğitimi sürecinde görevli almış olan Lloyd Austin geçmişti.