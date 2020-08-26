ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara’da

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 3'üncü turunun yapıldığı Cenevre’den Ankara’ya geldi.

Jeffrey Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilere yaptığı açıklamada Suriye ile ilgili “heyecan verici gelişmeler” olduğunu söyledi. Jeffrey Suriye Anayasa Komitesi’nin üçüncü turuna başlanmasıyla ilgili “Türkiye'nin tüm Anayasa Komitesi üyelerini, özellikle de muhalefeti teşvik etmesi çok yardımcı oldu” dedi.

Toplantılara devam edilmesi için birkaç komite üyesinin koronavirüs testinin sonucunun beklendiğini söyleyen Jeffrey “Ancak Anayasa Komitesinin siyasi yolda ilerlemeye devam edeceği ve gerçekten ilerlemeyi bırakmayacağı konusunda çok çok umutluyuz” diye konuştu.

Suriye’deki durumla ilgili Jeffrey “Bu çatışmanın askeri safhasının sona ermesi gerekiyor. Rejim tarafından kazanılacak daha fazla zemin yok. Rejimin, müzakere masasına dönmesi ve uluslararası toplumun geri kalanıyla ilgilenmesi gerekiyor. Bu bizim önceliğimiz. Bugün ve yarın, Türk yetkililerle de bu konu hakkında konuşacağız” dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü konuşmasında ABD’nin Türkiye yerine “terör örgütleri”nin yanında yer aldığına yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Jeffrey, "Burada bulunduğum son 2 yılda bu soruyu kaç kez cevapladım. ABD, Türkiye'nin çok yakın bir müttefikidir. Suriye dışında pek çok alanda bu değerimizi kanıtladık" dedi.

‘İdlib ve siyasi süreç konusunda çok yakın koordinasyonumuz var’

17 Ekim 2019'da ABD ile Türkiye arasında varılan mutabakata değinen Jeffrey "Bunun korunmasını sağlamak için çalışıyoruz. İdlib ve siyasi süreç konusunda çok yakın koordinasyonumuz var ve yaptığımız şeyi aynen yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Türkiye’nin Suriye’deki “çözüm”e dair rolü hakkındaki değerlendirmesinin sorulması üzerine Jeffrey, şunları kaydetti:

"Türkiye, merkezi konumdadır. Türkiye, Suriye veya Irak'ın komşusu. 2014'te IŞİD'in Suriye'de ortaya çıkmasıyla Irak'a ne olduğuna bakın. İsrail, Hizbullah ve İran'ın uzun menzilli füzelerinden varoluşsal bir tehditle karşı karşıya. Türkiye Suriye'den gelen tüm tehditlerle karşı karşıya. Ürdün ve Lübnan'da yaklaşık 2 milyon mülteci var ve tabii ki burada daha da fazla mülteciniz var. Suriye, Türkiye başta olmak üzere tüm komşuları için büyük bir güvenlik ve jeopolitik tehdittir. Bu çatışmanın çözümünde, Türkiye masada olmalıdır."

Cenevre’de Sedat Önal ile görüştü

Jeffrey, bugün Suriye Anayasa Komitesinin 3. tur oturumu çerçevesinde, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile de bir araya geldi. Görüşmede, "siyasi süreç, Anayasa Komitesi çalışmalarının desteklenmesi ve İdlib'deki durum ile sahadaki ateşkesin idamesi konuları" üzerinde durulduğu belirtildi. Ayrıca, görüşmede Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Kürt Ulusal Konseyi arasındaki görüşmeler ve ABD'li şirketin yaptığı petrol sözleşmesinin de gündeme geldiği kaydedildi.