ABD, Sudan’ı terörizme devlet sponsorları listesinden çıkarttı

ABD'nin Hartum'daki büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD, ülkeyi kara listeye almasından 27 yıl sonra, Sudan'ı terörizmin devlet destekleyicisi olarak nitelemeyi resmi olarak bıraktı.

ABD büyükelçiliği Facebook'ta, "45 günlük kongre bildirim süresi doldu ve Dışişleri Bakanı, Sudan'ın Terörizm Devlet Sponsoru unvanının feshinin bugün (14 Aralık) itibariyle yürürlüğe gireceğini belirten bir kararı imzaladı." dedi.

Trump, söz konusu kararı 26 Ekim'de Kongre'ye gönderdi ve ABD yasalarına göre bir ülke, Kongre itiraz etmediği sürece 45 gün sonra terör listesinden çıkar.

Anlaşmanın bir parçası olarak Sudan, El Kaide'nin 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine yönelik ikiz saldırılardan sağ kalanlara ve kurbanların ailelerine tazminat ödemek için 335 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Sudan aynı zamanda, Trump için büyük bir hedef olan İsrail'i tanımayı kabul etti.