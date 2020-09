ABD Sincan'dan pamuk ve domates ürünleri ithalatını yasaklamak için harekete geçiyor

Reuters'a konuşan ABD Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri Salı günü zorla çalıştırılarak üretildikleri iddiaları üzerine Batı Çin'in Sincan bölgesinden pamuk ve domates ürünlerinin ABD'ye ithalatını engellemek için görüştüklerini söyledi.

Çin’in başlıca mal ihracatlarından ikisini vuran eylemler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi artırması bekleniyor. Söz konusu adım "Sincan zorunlu çalıştırma ihlalleri"ni içeren diğer beş ithalat yasağı ile birlikte Beyaz Saray'dan duyurulacak.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma kurumunun ABD yasaları kapsamındaki zorla çalıştırma şüphesi kapsamında ürünleri alıkoyma yetkisine sahip.

Trump yönetimi, Sincan'daki Uygur Müslüman nüfusuna yönelik baskı iddialarını bahane ederek Çin'e karşı ekonomik baskıyı arttırıyor.

ABD: Kesin kanıtımız yok ama yasaklıyoruz

Çin, Uygurlara kötü muameleyi reddediyor ve söz konusu islamcı aşırıkçılarla mücadele için gerekli mesleki eğitim merkezleri olduğunu söylüyor.

Gümrük ve Sınır Koruma kurumunun İdari Komiser Yardımcısı Brenda Smith, Reuters'e verdiği bir söyleşide, etkili ithalat yasaklarının pamuk ipliği, tekstil ve giyimin yanı sıra domates, salça ve bölgeden ihraç edilen diğer ürünler de dahil olmak üzere pamuğu içeren tüm tedarik zincirlerine uygulanacağını söyledi.

Smith, "Sincan'dan çıkan pamuklu tekstil ürünleri ve domateslerle ilgili tedarik zincirlerinde zorla çalıştırılma riski olduğuna dair makul ancak kesin olmayan kanıtlarımız var" dedi.

Yasaklar, ABD perakendecileri ve konfeksiyon üreticileri ile gıda üreticileri için geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Çin, dünyadaki pamuğun yaklaşık yüzde 20'sini üretiyor ve çoğu Sincan'dan geliyor. Çin aynı zamanda dünyanın ve ABD'nin en büyük pamuk ithalatçısı.

Mart ayında, ABD milletvekilleri, Sincan'da üretilen tüm malların zorla çalıştırmayla üretildiklerine dair sertifika gerektirdiğini fiilen varsayacak bir yasa önerdi.

Sincan ayrıca ketçap ve diğer gıda ürünlerinde kullanılan domates salçası ve domates tozu da dahil olmak üzere önemli bir domates yetiştiricisi ve domates ürünleri ihracatçısı.

Gümrük kurumu ayrıca, Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusu tarafından üretilen pamuğu ve Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co Ltd. ve Baoding LYSZD Trade and Business Co. Ltd. tarafından üretilen kıyafetlerin satşını da engelliyor. Kurum, bu kuruluşların, Çin hükümeti tarafından yönetilen hapishane emeğini kullandıklarını iddia ediyor.

ABD dünyanın en çok hapishane nüfusuna sahip ve en fazla hapishane emeği kullanan ülkesi.

ABD gümrük yetkilileri ayrıca, Lop Beldesi Sanayi Sitesi ve Lop Beldesi 4 Nolu Mesleki Beceriler Eğitim ve Öğretim Merkezinde yapılan ürünlerin ithalatını engelliyor. ABD'li yetkililer ek olarak, Çin'in Anhui kentinde bulunan Hefei Bitland Information Technology Co Ltd tarafından yapılan bilgisayar parçalarının ithalatını da engelliyor.