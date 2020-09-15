ABD Sincan'dan bazı ürünlerin ithalatını kısıtladı

ABD yönetimi, Çin'in Sincan bölgesinden "Uygur Türklerinin zorla çalıştırıldığı" iddiasıyla bazı ürünlerin ithalatına kısıtlamalar getirme kararı aldı.
ABD'nin fiili iç güvenlik bakan yardımcısı Kenneth Cuccinelli, pamuk, tekstil, kıyafet ve bilgisayar parçası gibi ürünleri kapsayan yeni "Piyasadan Çekme Kararları"nın (WRO) "Çin'in Sincan'da tutuklu Uygur Türklerini zorla çalıştırması" nedeniyle aldıklarını söyledi.
WRO kararları, ABD Gümrük ve Sınır Koruması'na "zorla çalıştırma" şüphesi bulunan nakliyatlara el koyma yetkisi veriyor.