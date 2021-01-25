ABD seyahat kısıtlamalarını uzattı, Güney Afrika da listede

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19 salgını nedeniyle çoğu ABD vatandaşı olmayanlara yönelik Brezilya, İrlanda, İngiltere ve 26 Avrupa ülkesinden seyahatlere kısıtlamaları yeniden getirdi. Biden ayrıca kısıtlama listesine virüsün yeni varyantının görüldüğü Güney Afrika'yı da ekledi.

Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Covid-19 nedeniyle söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Uluslarası seyahat kısıtlamalarının kaldırılması için şimdi uygun zaman değil" açıklamasını yaptı.

Kısıtlamalar listedeki herhangi bir ülkede son 14 gün içinde bulunmuş olan ABD vatandaşı olmayanların ülkeye girişini yasaklıyor. Yeni karar Salı gününden itibaren yürürlüğe girecek.