ABD Senatosu'ndan Trump'ın azil davasına devam kararı

ABD Senatosu Donald Trump'ın ikinci azil davasının ilk gününde, davaya devam kararı verdi. Senato'da dün yapılan oylamada 44'e karşı 56 oyla azil yargılamasının Anayasa'ya uygun olduğu kararı çıktı.

Trump 6 Ocak'taki Kongre baskını öncesinde destekçilerini Kongre'ye karşı isyana teşvik etmekle suçlanıyor.

Eski ABD Başkanı'nın avukatları, Trump'ın 20 Ocak'ta görev süresi sona erdiği için Senato tarafından yargılanmasının yasal dayanağı olmadığını savunmuştu.

Yargılamanın ilk gününde yaklaşık 4 saat süren tartışmaların ardından yapılan oylamada davaya devam kararı çıktı. Demokratların yanısıra 6 Cumhuriyetçi senatör de davaya devam edilmesi yönünde oy verdi. Bunlar arasında daha önce Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul'un davanın anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle sunduğu önergeye destek veren Louisiana Senatörü Bill Cassidy'nin yer alması dikkat çekti.

Azil kararı çıkması beklenmiyor

Yargılama sonucunda azledilmesi durumunda Trump bir daha kamu görevinde bulunamayacak. Ancak bunun için Demokratların daha fazla sayıda Cumhuriyetçi senatörün desteğini alması gerekiyor. Yargılama sonucunda azil kararı alınması için 50 Demokrat, 50 Cumhuriyetçi'nin yer aldığı Senato'da üçte ikilik bir çoğunluk oyu gerekiyor. Bu da Trump'ın yargılama sonucunda azledilmesinin pek olası olmadığına işaret ediyor.

Senato'daki yargılamada savcılık görevini yürüten Temsilciler Meclisi'nin 9 Demokrat üyesinden oluşan heyet, Kongre baskınında Trump destekçilerinin şiddete başvurdukları görüntüleri jüri görevi üstlenen senatörlere izleterek davayı başlattı.

Trump'ın avukatları ise Beyaz Saray'daki görev süresi dolduğu halde Trump'ın senato tarafından yargılanmasının yasal dayanağı olmadığını savundu ve bu yargılamayı "Trump'ın siyasi geleceğinin önünün tıkanması için partizan bir çaba" olarak niteledi. Avukatlar Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre binası baskını öncesinde destekçilerine yaptığı konuşmanın ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu, "küçük bir suçlu grubunun" eylemlerinden Trump'ın sorumlu tutulamayacağını savundu.

Yapılan oylamada davaya devam kararı alındı. Davanın bir hafta ya da daha fazla sürmesi bekleniyor.