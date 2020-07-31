ABD Senatosu’na Ukrayna’ya askeri yardımın artırılması için yasa teklifi sunuldu

ABD Senatosu’na Ukrayna’ya askeri yardımların artırılmasını içeren bir yasa teklifi sunuldu.

Senatodaki Dış İlişkiler Komitesi’nin Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili liderleri ve üyeleri tarafından sunulan yasa teklifinde ABD’nin Ukrayna’ya yıllık 300 milyon dolar askeri yardımda bulunması talep edildi.

Yasa teklifinde ayrıca Ukrayna ordusunun eğitimi için 4 milyon dolarlık bütçe ayrılması ve ABD Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ihtiyaçlarını belirlenmesi konusunda bir rapor hazırlaması ve ülkenin Ukrayna’ya özel bir temsilci ataması da yer aldı.

ABD Savunma Bakanlığı üzerinden halihazırda Ukrayna’ya her yıl yaklaşık 250 milyon dolar askeri yardım sağlanıyor.

Ukrayna’ya askeri yardım konusu geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump hakkında açılan azil soruşturmasının da merkezinde yer almıştı. Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanından muhtemel rakibi Joe Biden’ın oğlunun ülkedeki faaliyetlerini soruşturmasını istemesi ve ülkeye askeri yardımı bekletmesi gibi konular Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’ndeki soruşturmaya konu olmuştu.