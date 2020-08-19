ABD Senatosu: Trump'ın 2016 seçim kampanyası ile Rusya arasında önemli ilişki var

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi, Rusya ile Başkan Donald Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası arasında "önemli bağlar" olduğunun iddia edildiği bir rapor yayımladı.

Euronews'ta yer alan habere göre, komitenin bugün yayımladığı 950 sayfalık raporda, eski kampanya menajeri Paul Manafort başta olmak üzere Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası ekibiyle Rusya arasında "önemli bağlar" bulunduğu öne sürüldü.

Manafort'un kampanyada birlikte çalıştığı Konstantin V. Kilimnik'in "Rus istihbarat yetkilisi" olduğu söylenen raporda, "Manafort'un ilişkili olduğu kişiler, ciddi karşı istihbarat endişeleri doğuruyor" ifadesine yer verildi.

Raporda, Klimnik'in 2016'da Rus istihbaratının hack ve sızma operasyonları ile bağlantısı olduğuna dair bilgilere ulaşıldığı söylendi.

Senato İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı Mark Warner, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaklaşık 1000 sayfalık bu rapor, Rusya ile Trump'ın 2016'daki seçim kampanyası arasındaki bağa ilişkin yapılan en kapsamlı inceleme. Trump'ın çalışanları ile Rus hükümeti casusları arasındaki iletişim seviyesi, seçimlerimizi tehdit edecek derecede gerçek karşı istihbarat tehdididir" dedi.

Komitenin Başkanı Marco Rubio da yaptığı yazılı açıklamada, 2020 seçimlerinin yaklaştığını belirterek, "Şu anda Rusya'nın yanı sıra Çin ve İran da bizim demokrasimizi bozmak, sosyal ayrımları kızıştırmak, kurumlarımızın, seçim sürecimizin ve cumhuriyetimizin meşruluğu ve birliği konusunda endişe tohumları atmak için çalışıyor" dedi.

Rusya'nın "siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller, 22 ay süren soruşturmanın raporunu, 22 Mart 2019'da Adalet Bakanlığına sunmuştu.

Adalet Bakanı William Barr ise raporun önemli bulgularını bir mektupla Kongreye bildirmiş ve Trump'ın Rusya ile gizli iş birliği yaptığını gösteren bir sonuca ulaşılamadığını kaydetmişti.