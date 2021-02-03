ABD Senatosu, Pete Buttigieg'in Ulaştırma Bakanlığını tescil etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulaştırma Bakanlığı için gösterdiği Pete Buttigieg, Senato'dan onay adlı.

Buttigieg, 55 bin çalışanı ve on milyarlarca dolarlık bütçesi olan Ulaştırma Bakanlığını yemin töreninin ardından devralacak.

Buttigieg daha öncesinde ABD Başkanlık adaylığı için yarışa girmişti ancak daha sonrasında Bernie Sanders aleyhinde Joe Biden'ı desteklemek için yarıştan çekilmişti. Buttigieg, yarıştan çekilirken yeni hükümette bir koltuk üzerine yaptığı pazarlıklarla da gündeme gelmişti. Buttigieg'in daha öncesinde Biden'la yaptığı pazarlıkla da Çin Büyükelçisi ve ya BM Elçisi makamını istediği iddia edilmişti. Buttigieg'e Başkan'ın bütçesinden sorumlu Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin başkanlığının da önerildiğini ancak kendisinin "personel düzeyinde" bir iş değil, "gerçek bir Kabine makamı" istediği için bunu reddetiği de gündeme gelmişti.

Eski vali Buttigieg ulaştırma alanında herhangi bir deneyime sahip olmamasıyla da biliniyor. Ancak havacılık alanında çalışan Raytheon ve Boeing gibi büyük firmalar Buttigieg'in büyük finansörleri arasında bulunuyor, Biden'ın kararındaysa firmaların taleplerinin etkili olduğu tahmin ediliyor.

Buttegieg halkla ilişkiler çalışması altında eşcinsel olması ve Afganistan işgalindeki rolünü öne çıkartırken, medya ve Biden yönetimi de Buttigieg'in makama gelmesi öncesinde kamuoyu nezlinde bu özelliklerine odaklandı.