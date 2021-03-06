ABD Senatosu 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 paketini onayladı

ABD'de 27 saat süren oturumun ardından Senato 19 trilyon dolarlık Covid Yardım Tasarısını'nı onayladı.

Tasarı ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nin nihai onayı gerekiyor. Senato'daki 49 Cumhuriyetçinin tamamı yasa tasarısına karşı oy kullandı. Alaska'dan Cumhuriyetçi Parti Senatörü Dan Sullivan, bir cenazeye katılmak için Cuma gecesi Washington'dan ayrıldı ve oy kullanmadı. Oy vermiş olsaydı, oylamayı tıkayacak oyu verebilirdi.

Yardım paketi 1.400 dolarlık ödenek, eyalet ve yerel yönetimlere 350 milyar dolarlık yardım, haftalık 300 dolarlık işsizlik yardımlarını kapsıyor. Pakette Covid-19 aşıları ve testleri, işletmeler için sübvansiyonlar ve vergi indirimleri de bulunuyor. Demokratlar seçimlerden 2 bin dolarlık koronavirüs yardımı vaadetmişlerdi ancak bu vaatlerini yerine getirmeyerek yardım paketini bin 400 dolara düşürdüler.

Senato Demokrat Çoğunluk Lideri Chuck Schumer Cumartesi günü "Senato Demokratları Amerikan Kurtarma Planını ve bu ülkedeki insanlar için büyük, cesur bir Covid yardımını geçirdi" dedi.

Senato Cumhuriyetçi Azınlık Lideri Mitch McConnnell ise tasarının kabul edilmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, buna oy veren milletvekillerinin en büyük önceliğinin "salgın desteği" değil, "Washington istek listesi" olduğunu iddia etti. McConnell, "Senato hiçbir zaman 2 trilyon doları daha gelişigüzel bir şekilde harcamamıştır" dedi.

Seçim öncesi vaatler unutuldu

Söz konusu yardım paketi vaat edilenin oldukça altında bulunuyor.

Demokratların 2 bin dolarlık yardım vaatlerini rafa kaldırmalarının yanı sıra bir diğer vaat olan haftalık 400 dolar işsizlik yardımıysa 300 dolara düşürülmüş durumda. Demokratlar ayrıca vaat edilen saat başına 15 dolarlık asgari ücreti de tamamen unutmuş durumdalar.

En son onaylanan yardım paketi, ABD'nin tüm GSYİH'sinin yaklaşık onda birine eşit. Eğer uygulamaya konulursa söz konusu paket 2020 baharından bu yana beşinci destek paketi olacak.