ABD seçimleri öncesi gündem yine sosyal medya: Önden verilen tüm haberler silinecek

Twitter ve Google, "Facebook'un ABD seçim sonuçlarına veya oyların çalınmasına ilişkin yalan haberlerin yayılmasını engellemeyi amaçlayan girişimine" katılacaklarını açıkladı.

'Önden verilen tüm haberler silinecek'

Twitter yönetimi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Twitter, insanların seçilmiş yetkililer ve adaylardan doğrudan haber almak için başvurdukları bir platform. İnsanlar buraya seçimlerdeki oylamalara ilişkin son dakika haberlerini bulmak ve bütünlüklü kaynaklardan daha fazla bilgi almak için buraya uğruyor" dedi.

Twitter, seçim sonuçlarına ilişkin resmi açıklamaları beklemeden önden bilginin verildiği tüm paylaşımları yalan haber olarak değerlendirerek sileceğini duyurdu.

Twitter, yeni normları uygulamayı 17 Eylül'den itibaren başlatacak

Konuya ilişkin açıklama yapan Facebook, "Bu seçim, olağan bir iş olmayacak. Herhangi bir adayın veya kampanyanın sonuçlar açıklanmadan zafer ilan etmesi durumunda, bunu içeren paylaşımlara resmi sonuçların henüz açıklanmadığını bildiren ve insanları resmi sonuçlara yönlendiren bir etiket koyacağız" dedi.

Google da, seçim günü yalan haberlerin yayılmasına önlem olarak, kullanıcı aramalarında, belli bir adayın veya partinin lehine sonuçların öngörüldüğü linkleri filtreleyecek. Platformda aynı zamanda kullanıcıların karşısına belli bir adayın desteklendiği sitelerin çıkması da engellenecek.

Bir önceki seçimde gündem 'veri skandalı' olmuştu

ABD medyası, Mart 2018'de Cambridge Analytica şirketinin, 2017 seçimlerinde Facebook kullanıcıları hakkında kişisel veriler topladığını bildirmişti. Şirket, 50 milyon Facebook kullanıcısı hakkında veri toplamıştı.

ABD başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 2017 seçimlerindeki kampanyası için çalışan şirket Trump kampanyasına ABD seçmenleriyle ilgili veriler sunmuştu.

Veri ihlalini takiben, Facebook, kamuoyundan özür dileyerek Cambridge Analytica'nın verileri uygunsuz bir şekilde topladığını belirtmişti.