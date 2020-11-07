ABD seçimi: Florida'da silahlı saldırı, Philadelphia'da bomba ihbarı

ABD'de 3 Kasım seçimlerinin ardından oy sayım işlemleri hâlâ devam ediyor.

Sayım işlemleri sürerken gerilim de devam ediyor.

ABD başkanlık seçiminde oy sayımının devam ettiği Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Donald Trump ve Joe Biden destekçileri karşıt protestolar düzenlerken, Ulusal Muhafızlar gerilime karşı sokağa indi.

Trump destekçileri "Oyları çalmaya son verin" derken, Biden destekçileri ise "Tüm oylar sayılmalı" yazılı dövizler taşıdı.

Sputnik'in haberine göre, Philadelphia'da, Biden ve Trump destekçilerinin toplandığı alanda iki ayrı bomba ihbarı yapıldı.

Polis, oy sayım merkezi yakınlarındaki alanı tahliye ederken, alanda herhangi bir patlayıcı materyale rastlanmadığı bildirildi.

Florida'da silahlı saldırı

WSVN 7 News, Florida eyaletindeki Fort Lauderdale'de Trump destekçilerinin düzenlediği bir miting sırasında hareket halindeki bir araçtan ateş açıldığı, iki kişini yaralandığını bildirdi.

Polis, şüphelinin aracını kalabalığın içine sürdüğünü, sonradan ateş açtığını açıkladı. Şüphelinin olay yerinden kaçmayı başardığı belirtiliyor.