ABD seçim yetkililerinden ortak açıklama: Seçim hilesine dair hiçbir kanıt yok

Seçim sonuçlarını kabul edeceğinin ve Beyaz Saray'ı terk edeceğinin işaretini vermeyen Trump'ın hile iddialarını ısrarla sürdürmesi karşısında federal ve eyaletler düzeyindeki seçim yetkilileri ortak bir açıklama yayımladı: 3 Kasım 2020 seçimleri ABD tarihinin en güvenli seçimleriydi.

ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimlerini Demokrat Partili Joe Biden açık ara kazanmış gözükmesine rağmen, hile yapıldığında ısrar eden Başkan Donald Trump, son olarak bir oylama aleti üreticisinin ülke çapında kendisine verilmiş 2.7 milyon oyu sildiğini ve Pennsylvania eyaletinde kendisine verilen oyların Biden'a yazıldığını iddia etti. Bunun üzerine ABD'nin federal ve eyalet düzeyinde en önemli seçim yetkilileri ortak bir açıklama yapma gereği hissetti.

'En güvenli seçimdi'

Bir numaralı federal seçim güvenlik kurumu olan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Kurumu'na (CISA) bağlı kamu-özel ortaklığında örgüt niteliğindeki Seçim Altyapısı Hükümet Koordinasyon Kurulu, Trump'ın hile iddialarını reddeden bir açıklama yayımlayarak "3 Kasım 2020 seçimleri Amerikan tarihinin en güvenli seçimleriydi" dedi.

Seçim yetkililerinin ortak açıklamasında "Herhangi bir oylama sisteminin oyları sildiğine veya kaybettiğine, oy değiştirdiğine veya herhangi bir şekilde tehlikeye attığına dair hiçbir kanıt yok" vurgusu yapılarak şöyle devam edildi:

"Seçim süreçlerimizle ilgili yanlış bilgilendirmeye yönelik birçok temelsiz iddia ve fırsatçılık olduğunu bilsek de, seçimlerimizin güvenliği ve bütünlüğüne son derece güven duyduğumuzdan sizi temin edebiliriz ve siz de buna güvenmelisiniz."

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'Herhangi bir kanıtla desteklemediği seçim hilesi...'

Seçimlerin idaresinden eyalet düzeyinde sorumlu olan Eyalet Seçim Direktörleri Ulusal Birliği, Eyalet Bakanları Ulusal Birliği ve federal düzeyde sorumlu olan ABD Seçim Yardım Komisyonu'nun başkanları imza attığı açıklama, Trump'ın herhangi bir kanıtla desteklemediği seçim hilesi iddialarının federal ve eyalet yetkilileri tarafından en doğrudan şekilde çürütülmesi oldu.

Ortak açıklamayı yayımlayan Seçim Altyapısı Hükümet Koordinasyon Kurulu, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Seçim Yardım Komisyonu üst düzey yetkililerinin yanısıra seçimleri denetleyen eyalet düzeyindeki yetkililer ve oylama makinesi sanayiinin temsilcilerinden oluşuyor.