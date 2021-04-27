ABD Savunma Bakanlığı: Soykırım ifadesi Türkiye ile askeri ilişkileri etkilenmez

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Joe Biden'ın "soykırım" açıklamasının Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkileri etkilemesini beklemediklerini söyledi.

VOA'nın haberine göre, günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Kirby, kararın iki ülke arasındaki askeri ilişkileri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soru üzerine, "Hayır, Türkiye ile askeri ilişkilerimizde bir değişiklik olmasını beklemiyoruz. Türkiye bir NATO müttefikidir ve burada önemli bir müttefiktir. Farklı alan ve konularda bu ilişkileri yürütmeye ve bu ilişkiyi geliştirmeye devam ediyoruz. Başkanın bu hafta sonu açıklamasının bunu herhangi bir şekilde etkilemesini beklemiyoruz" ifadesini kullandı.