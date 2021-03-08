ABD Savunma Bakanı: Saldırılara istediğimiz yer ve zamanda karşılık vereceğiz

ABD Savunma Bakanı lloyd Austin, ABC News'a verdiği röportajda, Irak'taki ABD üslerine yapılan füze saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırılardan kimin sorumlu olduğuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü söyleyen Austin, ABD'nin saldırılara "kendi seçtikleri yer ve zamanda" karşılık vereceğini belirtti.

Austin, "Kendimizi savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Karşı saldırı yapma gereği görürsek, bu kendi seçtiğimiz yer ve zamanda olacak" dedi.

Geçtiğimiz çarşamba günü, Irak'ın batısındaki 2 bin 500 ABD askerinin bulunduğu el Esad hava üssüne 10 füze atışı gerçekleşmişti. Olayda herhangi bir asker yaralanmamış, ancak bir ABD'li sivil müteahhit kalp krizi geçirerek ölmüştü.