ABD Savunma Bakanı: Rusya'dan ekipman almayın, yaptırım uygularız

Rusya'nın henüz S-400 bataryalarını Hindistan'a teslim etmediğini vurgulayan Austin, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile sistemi tartışırken, ikilinin potansiyel yaptırımları tartışmadıklarını söyledi. Austin, "Sistemi satın almakla ilgilendiklerini ifade ettiklerinin farkındayız" dedi ve "Henüz bir S-400 sistemi edinmediler, bu nedenle yaptırımların masada olması için hiçbir neden olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi başkanı Senatör Bob Menendez'in, Austin'e yazdığı bir mektupta, "Hindistan S-400'ü satın almaya devam etmeyi seçerse, bu eylem, CAATSA'nın 231. Bölümü uyarınca Rus savunma sektörü ile işlemleri kapsıyor ve bu nedenle yaptırıma tabi bir işlem oluşturacaktır" diye yazmıştı. CAATSA'nın açılımı "Amerika'nın Düşmanlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Mücadele Yasası".

Menendez Rusya'yla söz konusu bir alışverişin, "Hindistan'ın hassas askeri teknolojinin geliştirilmesi ve satın alınması konusunda ABD ile çalışma yeteneğini de sınırlayacağını" söyleyerek ABD Savunma Bakanına "Hintli meslektaşlarınızla yaptığınız görüşmelerde tüm bu zorlukları netleştirmenizi bekliyorum" çağrısında bulunmuştu.

Bununla birlikte, CAATSA, Rusya'dan askeri ekipman satın alan bazı ülkeler için yaptırımlardan feragat etme imkânı tanımakta. Austin, ABD'nin "zaman zaman" Rus ekipmanı kullanan ülkelerle çalıştığını belirtti.

Söz verilen Afganistan'dan çekilme muğlak

Medya brifingi sırasında Austin, Afganistan'la ilgili soruları da ele aldı ve tüm ABD birliklerini ülkeden çekmesi için 1 Mayıs son tarih olmasına rağmen ABD Başkanı Joe Biden'in olası herhangi bir geri çekilme zamanlaması hakkında henüz bir karar vermediğini belirtti.

Austin, Pentagon'un "tüm seçeneklerini masada tuttuğunu" vurguladı.

Austin, Irak'taki işgal komutanı olduğu döneme atıfta bulunarak, "Muhtemelen, bir yerden asker ve teçhizatın çekilmesiyle ilgili durumu benden daha iyi anlayan kimse yoktur. Başkanın verdiği karar ne olursa olsun, tamamen destekleneceğine güvenebilirsiniz" dedi.