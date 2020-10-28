ABD Savunma Bakanı Esper İsrail'de

ABD Savunma Bakanı Esper, Bahreyn ve Ürdün'ün ardından İsrail'i ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Esper'in Tel Aviv'de Netanyahu tarafından kabul edildiği ve ikilinin, bölgedeki güvenlik endişelerini ele alıp iki ülkenin menfaatleri için işbirliği konusundaki bağlılıklarını yineledikleri ifade edildi.

Açıklamada, "Esper, ABD'nin İsrail'in askeri üstünlüğünü sağlama konusundaki bağlılığını yineledi. İki lider ikili güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı" denildi.