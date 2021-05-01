ABD Savunma Bakanı Austin: Bir sonraki büyük savaş çok değişik olacak

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ve müttefiklerinin yeni bir askeri çatışma türü için hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Pearl Harbor-Hickam Ortak Üssü'ndeki ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın komuta değişikliği töreninde cuma günü yaptığı açıklamada Austin, "Bir sonraki büyük savaşta savaşma şeklimiz, son savaşlarımızdan çok farklı görünecek," dedi.

Austin son yirmi yılın çoğunu “eski savaşları yürüterek" geçirdiğini söyledi.

Austin, "5 tane çatışma alanı" olduğunu söyleyerek bunları "hava, kara, deniz, uzay ve siber uzay" şeklinde sıraladı.

"Geleceğin mücadeleleri için yeni kapasitelere ve operasyonel esnekliğe ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor." diyen Austin herhangi bir ülkeden özellikle düşman olarak bahsetmedi, ancak ABD Hint-Pasifik Komutanlığı'nın görevini devreden komutanı, Austin'den sonra yaptığı konuşmasında Çin'i hedef aldı.

Davidson, "Hint-Pasifik'teki stratejik rekabet iki ulus arasındaki bir rekabet değil, özgür ve açık Hint-Pasifik'in arkasındaki temel fikir özgürlükle otoriterlik, özgürlüğün yokluğu ve Çin Komünist Partisi'nın hedefi arasındaki bir rekabettir" dedi.

Amiral, barışı korumak için ABD ve müttefiklerinin “savaşmaya ve kazanmaya hazır olması” gerektiğini iddia etti.

Washington ve Pekin arasındaki ilişki ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki askeri varlığını artırması üzerine daha da gerginleşti.