ABD savaş gemisinde yangın: 21 yaralı

ABD'nin San Diego kentindeki donanma üssünde bulunan USS Bonhomme Richard adlı savaş gemisinde yangın çıktı. Yangının geminin güvertesinde patlama gerçekleşmesi sonucu çıktığı kaydedildi.

ABD Pasifik Donanması Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangın sonucunda 4'ü sivil 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerine yangın söndürme gemilerinin sevk edildiği görülüyor.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4