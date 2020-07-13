ABD savaş gemisinde yangın: 21 yaralı

ABD'de donanma üssündeki USS Bonhomme Richard adlı savaş gemisinde yangın çıkması sonucu 4'ü sivil 21 kişi yaralandı.

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ABD'nin San Diego kentindeki donanma üssünde bulunan USS Bonhomme Richard adlı savaş gemisinde yangın çıktı. Yangının geminin güvertesinde patlama gerçekleşmesi sonucu çıktığı kaydedildi.

ABD Pasifik Donanması Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangın sonucunda 4'ü sivil 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerine yangın söndürme gemilerinin sevk edildiği görülüyor.

Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

WFLA kanalı, yaralananların tedaviye alındığını bildirdi. Gemi mürettebatının gemiden güvenli şekilde tahliye edildiği aktarıldı.

ABD donanmasına 1998'de katılan USS Bonhomme Richard, altı yıl boyunca Japonya sularında görevlendirilmişti.