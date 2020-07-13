ABD savaş gemisinde yangın: 21 yaralı

ABD'nin San Diego kentindeki donanma üssünde bulunan USS Bonhomme Richard adlı savaş gemisinde yangın çıktı. Yangının geminin güvertesinde patlama gerçekleşmesi sonucu çıktığı kaydedildi.
ABD Pasifik Donanması Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangın sonucunda 4'ü sivil 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerine yangın söndürme gemilerinin sevk edildiği görülüyor.
Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4— SDFD (@SDFD) July 12, 2020
Patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı.
WFLA kanalı, yaralananların tedaviye alındığını bildirdi. Gemi mürettebatının gemiden güvenli şekilde tahliye edildiği aktarıldı.
ABD donanmasına 1998'de katılan USS Bonhomme Richard, altı yıl boyunca Japonya sularında görevlendirilmişti.