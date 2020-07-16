ABD, Rus enerji projelerine yönelik yaptırımlarını sertleştiriyor

ABD, Rus enerji projelerine yönelik yaptırımlarını sertleştirme kararı aldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus doğal gazının Avrupa'ya taşınmasını öngören TürkAkım ve Kuzey Akım 2 projelerindeki bazı şirketlere tanıdığı yaptırım muafiyetini kaldırıyor.
Alınan karar, projelerde yer alan tüm şirketlerin ABD'nin Hasımlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamında ekonomik ve mali cezalara çarptırılabileceği anlamını taşıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Frank Fannon ise alınan karar ile transatlantik enerji güvenliğini artırmak istendiğini belirtiyor.